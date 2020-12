Havelland

Es hat sich schon seit längerem abgezeichnet, jetzt ist es amtlich. Der Kulturförderverein Mark Brandenburg löst sich auf. Nach Auskunft der Vereinsvorsitzenden Johanna Leu aus Rathenow haben sich die Mitglieder des Vereins einstimmig für die Auflösung ausgesprochen.

Am 31. Dezember endet damit die Geschichte des Vereins, der vor 20 Jahren von dem umtriebigen Görner Schriftsteller und Journalisten Werner Bader gegründet worden war.

Der Tod Baders im Jahr 2014 war ein großer Einschnitt, doch der Verein rappelte sich auf und machte weiter. Als aber Ende des vergangenen Jahres der Unternehmer Michael Schönberg starb, der den Verein großzügig unterstützt hatte, zeichnete sich ab, dass den verbliebenen Mitgliedern die Kraft zum Weitermachen ausgehen würde.

Büro in Premnitz aufgelöst

Zuerst wurde im Mai das Büro in der Premnitzer Fabrikenstraße aufgelöst. Damals schon hatten Johanna Leu und ihr Vorstandskollege Peter Kurth angekündigt, die Führungsarbeit in jüngere Hände zu legen. Und es schien, als hätte sich ein Nachfolger gefunden. Doch die Sache zerschlug sich.

Zur Selbstauflösung des Vereins gab es damit keine Alternative mehr. Von den 15 aktiven Mitgliedern stimmten alle diesem schmerzlichen aber unvermeidlichen Schritt zu. Zum 31. Dezember wird der Kulturförderverein Mark Brandenburg aus dem Vereinsregister gelöscht.

Angebot aus Großderschau

Das heißt aber keineswegs, dass die Aktivitäten der Kulturfreunde, die sich im Verein engagiert haben, zum Erliegen kommen. Unter dem Dach des Vereins Initiative Begegnungszentrum Großderschau, besser bekannt als Heimatverein Großderschau, werden sie ihre Arbeit fortsetzen.

„Wir haben das Angebot, uns dort einzubringen“, sagt Johanna Leu. Und die aktiven Vereinsmitglieder – sogar jene aus Guben und Spremberg – würden dies auch gerne tun.

Freundschaftlich verbunden

Das Angebot aus Großderschau kommt nicht von ungefähr. Die beiden Vereine sind sich seit längerem freundschaftlich verbunden, mit den Plattsnackern vom Kolonistenhof haben Leu und ihre Mitstreiter schon gemeinsame Veranstaltungen bestritten.

Das soll auch in Zukunft so sein. Die Veranstaltungsreihe „Literatur im Gespräch“ etwa soll fortgeführt werden. Eine konkrete Terminplanung gibt es allerdings noch nicht. „Das machen wir erst, wenn sich die Corona-Lage beruhigt hat“, sagt Leu.

Der 2014 verstorbene Gründer des Kulturvereins Mark Brandenburg, Werner Bader. Quelle: Norbert Stein

Auch das zweite große Projekt des Kulturfördervereins soll fortgeführt werden. Werner Bader hatte die Idee, literarisch bedeutsame Orte in der Mark Brandenburg hervorzuheben. Bader selbst konnte seinen Plan nicht mehr verwirklichen, aber Johanna Leu nahm sich der Sache an.

Dichterstraßen-Tafeln in zwölf Orten

Seit 2016 wird in zwölf märkischen Orten mit einheitlich gestalteten Hinweistafeln auf jene schreibenden Männer und Frauen hingewiesen, die den Ort bekannt gemacht haben. In Ribbeck etwa erinnert eine Tafel an das berühmte Gedicht Theodor Fontanes. Andere Tafeln hängen in Garlitz (Günter der Bruyn), Spremberg ( Erwin Strittmatter) oder Nennhausen ( Friedrich de la Motte Fouqué).

Rund ein halbes Dutzend Tafeln will Leu noch in der Mark verteilen. Ganz oben auf der Liste steht das Dorf Buckow in der märkischen Schweiz. Die Absprachen zur Befestigung der Dichterstraßen-Plakette am Brecht-Weigel-Haus sind bereits getroffen. In dem Prignitz-Dorf Mellen soll an die zeitweise dort lebende Autorin Tamara Ramsay („Die kleine Dott“) erinnert werden. Und es gibt noch ein paar andere Stationen auf der Liste.

Die erste Tafel allerdings wird – sobald die Lage es erlaubt – am Kolonistenhof in Großderschau installiert. Nicht, um einen bestimmten Literaten zu ehren, sondern die vielen lokalen Dichter, die literarische Texte in niederdeutscher Sprache verfasst haben

Von Markus Kniebeler