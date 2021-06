Havelland: Deutlich weniger Arbeitslose

Havelland

Weniger Arbeitslose im Havelland – das vermeldet die Arbeitsagentur Nauen. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum Vormonat jahreszeitlich bedingt deutlich gesunken. Im Berichtsmonat Mai sind 4855 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 5 Prozent oder 256 Personen weniger als im April. Die Arbeitslosenquote ist von 5,8 auf 5,4 Prozent gesunken. Verglichen zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 6,2 Prozent.

4,1 Prozent im Bereich Nauen

Fest eingemeißelt in die Auswertung der Lage: Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 9,3 Prozent. Verglichen zum Vorjahr, liegt die Geschäftsstelle Nauen 0,2 Prozent-Punkte unter Vorjahresniveau, die Geschäftsstelle Rathenow 0,9 Prozent-Punkte unter Vorjahresniveau.

1399 offene Stellen

Während im Mai 307 Personen aus dem ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden sind, konnten 354 Personen eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1399 offenen Stellen und damit 27,1 Prozent über Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im Mai 416 Arbeitsstellen, 85,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Kurzarbeit wird weiter genutzt

Die Möglichkeit der Kurzarbeit wird weiter genutzt, wenn auch nicht so stark wie im Herbst vergangenen Jahres. Im Havelland wurden im Mai 19 Anzeigen für 178 Beschäftigte zur Kurzarbeit gestellt. Im Mai 2020 waren es noch 100 Anzeigen für 1054 Beschäftigte. Die Daten zur realisierten Kurzarbeit liegen für November 2020 vor. Im November arbeiteten 407 Betriebe mit 1680 Beschäftigten kurz, im Oktober waren es 297 Betriebe mit 1314 Beschäftigten.

Die Arbeitsagentur Nauen gibt auch einen Ausblick auf den Juni und erwartet, dass die Arbeitslosigkeit saisonbedingt weiter sinken wird.

Einzelhandel sucht Mitarbeiter

Im Mai wurden 416 Arbeitsstellen neu gemeldet. Die größten Nachfragen gab es in folgenden Branchen: Allein 139 Stellen waren im Einzelhandel zu besetzen. In diesem Monat hat ein Arbeitgeber aus dem Versandhandel größeren Personalbedarf an Versandmitarbeitern gemeldet. Im stationären Einzelhandel wurden Verkäufer für Lebensmittel-Discounter und Drogeriemärkte gesucht. Freie Stellen gab es auch in den Bereichen Verkehr und Lagerei sowie öffentliche Verwaltung von Controlling bis Sozialarbeiter. Auch ortsansässige Zeitarbeitsunternehmen suchten Verstärkung.

