Mario Lienig muss sich inzwischen schon ein wenig anstrengen, wenn er die gute Laune behalten will. Denn der Rathenower Carnevalsclub steht vor einer Saison, die ganz anders wird. Nachdem Covid 19 die Session 2019-2020 noch nicht ganz verhagelt hat, sieht das nun anders aus.

Zwar treffen sich die Protagonisten noch regelmäßig in ihrem Vereinslokal „Zur Stadtmauer“ und meist geht es dann auch recht fröhlich zu. Aber der Karnevalsumzug im November, der inzwischen zur Tradition geworden ist, musste abgesagt werden – ebenso die Fremdensitzung. Es werden wohl auch keine Saalveranstaltungen stattfinden. Also: keine Herrensitzung, keine Weiberfastnacht und auch keine Prunksitzungen. Lienig schließt aber nicht aus, dass es eine Schlüsselübergabe am Rathaus geben wird – natürlich am 11. November um 11.11 Uhr.

Und Mario Lienig nimmt seine Verpflichtungen wahr – auch beim Präsidententreffen des Karnevalverbandes.

Erste Absagen

Absagen hagelte es bereits im Spätsommer und Frühherbst. Gudrun Lewwe, Ortsvorsteherin aus Garlitz, ließ bereits im September wissen, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden. Das sei den Akteuren nicht leicht gefallen, räumt Lewwe ein. Garlitz, das Dorf, das eine Silbermedaille beim Bundeswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen hat, stand und steht gerade auch wegen seiner vielfältigen Vereinsaktivitäten im Fokus.

Ähnlich wie in Rathenow soll es in Premnitz zumindest eine Schlüsselübergabe am Rathaus geben – natürlich am 11. November. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Die Freunde des Premnitzer Carnevals sollen sich über die Sozialen Medien oder das Internet informieren.

Fasching wird auch immer gerne in Friesack und Pessin gefeiert. In Friesack der Saison 2020-2021 nicht. Es gibt wahrscheinlich keine Saal-Veranstaltungen und auch der traditionelle Rosenmontagsumzug fällt aus. Der Pessiner Elferrat wartet noch mit seiner Entscheidung ab.

Im Havelland gibt es weitere Faschingsveranstaltungen – vom Buckower Carnevalsverein, von den Narren aus Nauen und aus Falkensee. Überall sieht die Lage ähnlich aus, Saalveranstaltungen in dem Rahmen, den man aus den vergangenen Jahren kennt, wird es nicht geben können.

Verständnis und Trauer

Bei den Vereinen herrscht Verständnis – aber man ist natürlich traurig, denn viele Protagonisten haben auch während der Corona-Zeit bereits an Auftritten gebastelt – und Corona wäre ein passendes Thema für Büttenreden gewesen.

Auf einen Hinweis legen aber alle Fastnachtsfreunde Wert: die Fastnacht fällt nicht aus, denn sie ist ein fester Bestandteil im Kalender. Einzig und allein die Frage, wie man sich in der Faschingszeit begegnet und wie sie gefeiert wird, muss anders beantwortet werden, als die Jahre zuvor.

Von Joachim Wilisch