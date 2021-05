Havelland: Die PARTEI mit doppelter Vize-Spitze

Havelland

Die aktiven Mitglieder des Kreisverbandes Havelland der Partei „Die PARTEI“ trafen sich am Sonnabend in einem Garten in Zollchow zum Kreisparteitag. Wichtigster Tagesordnungspunkt: einen neuen Kreisvorstand wählen.

Lars Krause legte Amt nieder

Die Wahl war nötig, da der bisherige Vorsitzende, Lars Krause aus Falkensee, sein Amt niedergelegt hat: „Fast ein Vierteljahrhundert habe ich nun die Geschicke der Partei Die PARTEI im Havelland gelenkt. Es ist an der Zeit, dass ich mich auf mein parlamentarisches Mandat konzentriere und den Staffelstab an ein neues, frisches, junges und neues, dynamisches Quartett übergebe“, sagte Krause. Sein Nachfolger ist der Rathenower Christian Rieck, der ein Mandat in der SVV Rathenow hat.

Mit Vize-Doppelspitze

Ein absolutes Novum zum total neuen Kreisvorstand ist die doppelte Vize-Spitze. Die Stellvertreter sind Anton Mörstedt (er war vorher auch schon Stellvertreter) und Vivien Tharun. Vivien Tharun hat bereits den Landesvorständen Hamburg und Nordrhein-Westfalenan gehört. Ein Mandat im Kreistag Havelland hat die Dallgowerin auch. Zusammen mit Lars Krause koaliert sie dort leidenschaftlich mit den Linken: „Ich bin froh, dass ich die ganzen Männer im Kreisverband von meiner überragenden Kompetenz überzeugen konnte“, sagt Tharun. Marc Pinn ist Schatzmeister im neuen Vorstand.

Partei für vieles

„Die PARTEI“ ist eine Abkürzung für: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Darum möchte die Partei, dass alle Buchstaben der Abkürzung großgeschrieben werden.

Von MAZonline