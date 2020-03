In Nauen gibt es jetzt eine Corona-Teststation

Havelland

Im Kreis Havelland gibt es seit Dienstag den ersten Abstrich-Hotspot. Was sich kurios anhört, dient der Entlastung des Gesundheitssystems. In den Räumlichkeiten nahe der Nauener Havellandklinik werden Patienten auf Weisung eines Arztes auf das Coronavirus getestet.

Das Besondere an der neuen Einrichtung ist, dass dort ausschließlich Abstriche vorgenommen werden. „Es geht darum, diese Aufgabe klar von den übrigen Tätigkeiten zu trennen, mit denen Mediziner in ihrem Berufsalltag zu tun haben“, sagt Stefan Roßbach-Kurschat.

Der Allgemeinmediziner aus Börnicke hat die Initiative gemeinsam mit seinem Kollegen Adam Kilimnik ins Leben gerufen und in enger Absprache mit den Havelland Kliniken umgesetzt. „Wir wollen zum einen die Arbeitsabläufe optimieren“, sagt Roßbach-Kurschat. Zum anderen gehe es darum, Patienten und Personal bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Bislang werden die Tests entweder in den Hausarztpraxen oder den Rettungsstellen der Kliniken vorgenommen.

Dadurch besteht die Gefahr, dass die potentiell Erkrankten in Kontakt mit anderen Patienten kommen und diese möglicherweise infizieren. Beim Hotspot werden Termine vergeben, sodass es im Idealfall nicht zu größeren Menschenansammlungen kommt.

Infos vom Kreis Handlungsempfehlungen und Informationen zum Coronavirus gibt es unter www.havelland.de/coronavirus. Das Gesundheitsamt hat eine Hotline eingerichtet unter der 03385/551 71 19. Hier können Menschen montags und dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 14.30 Uhr Fragen zum Coronavirus stellen.

Eines stellt Roßbach-Kurschat klar. „Das ist keine öffentliche Teststation, wo jeder, der vermutet, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sich untersuchen lassen kann.“ Getestet würden ausschließlich Personen, die vom Arzt eine entsprechende Weisung erhalten haben, sagt der Mediziner.

Für die Entscheidung, wer getestet werden soll, habe das Robert-Koch-Institut klare Vorgaben gemacht. Nach diesen würden Ärzte entscheiden, ob sie ihren Patienten zum Abstrichpoint schicken oder nicht.

Babette Dietrich, Pressesprecherin der Havelland Kliniken, erklärt, dass das medizinische Personal in dem Hotspot angewiesen sei, sich auf den Abstrich zu beschränken. „Das ist kein Ort, an dem die Patienten umfassend beraten und betreut werden“, sagt sie. Das sei Aufgabe des Hausarztes.

Der Hotspot ist vorerst an zwei Nachmittagen in der Woche geöffnet. „Für die Entnahme des Abstrichs ist pro Patient ein Zeitfenster von zehn Minuten eingeplant“, erklärt Stefan Roßbach-Kurschat. Man werde die Patienten nur einzeln und nacheinander zur Untersuchung bitten. Auf die Einrichtung eines Wartezimmers habe man bewusst verzichtet, um die Kontaktrate so niedrig wie möglich zu halten. Deshalb sei es wichtig, dass die Menschen die Termine, die ihnen mitgeteilt worden seien, einhalten. Es bringe nichts, weit vor dem festgelegten Zeitpunkt zu erscheinen. „Wer zu früh ist, wird sehr wahrscheinlich draußen stehen und warten müssen.“

Bislang ist der Abstrich-Point in Nauen der einzige im Kreis Havelland. „Wir haben die Vorbereitungen getroffen, eine zweite Teststation in Rathenow einzurichten“, sagt Babette Dietrich. Momentan bestehe in der Kreisstadt noch kein Bedarf. Aber das könne sich ändern. Sobald die Notwendigkeit bestehe, werde man auch in Rathenow eine Stelle einrichten, um Patienten schnell und effektiv auf das Corona-Virus zu testen.

Die Patienten werden so schnell wie möglich über das Testergebnis informiert. Alles Weitere besprechen sie dann mit ihrem Hausarzt. Der ist und bleibt der Ansprechpartner Nummer 1.

Von Markus Kniebeler