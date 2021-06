Havelland: Es wird brenzlig – höchste Waldbrandstufe ausgerufen

Falkensee

Waldbrandstufe 5 – mehr geht nicht. Sie gilt seit Freitag in allen Landkreisen Brandenburgs, das Havelland macht da keine Ausnahme. „Für Falkensee ist die Lage besonders angespannt“, sagt Frank Christ, stellvertretender Stadtwehrführer, „ein großer Teil der Stadtfläche ist Wald, dann die Bahnlinie und die dichte Bebauung bis direkt an die Waldgrenze ran.“ Den Falkenseer Feuerwehrleuten fordern Hitzezeiten besonders viel ab.

Feuerstellen im Wald gelöscht

Denn die ersten kleineren Brände gab es bereits. Die Feuerwehr rückte im Juni schon zweimal aus, um Feuerstellen im Wald zu löschen, einmal bei der Kulmbacher Straße, ein andermal in Richtung Brieselang. Gerade am Donnerstag mussten die Feuerwehrleute in der Salzburger Straße einen Haufen brennenden Unrat löschen. Aus so einem Brand kann schnell Schlimmeres entstehen, denn die Salzburger Straße liegt in dem baumreichen Gebiet der Falkenhagener Alpen.

2019: Waldbrand an der Stadtgrenze von Falkensee Quelle: Julian Köhler

Eine Saison ohne Waldbrand hat Frank Christ noch nicht erlebt. Die Falkenseer Feuerwehr hat sich auf die Situation vorbereitet: „Die entsprechenden Sonderfahrzeuge stehen bereit.“ Schon 2014 hatten die Falkenseer ein TLF 5000 angeschafft. Das Tanklöschfahrzeug kann 5000 Liter Löschwasser bunkern, ein 4000-Liter-Fahrzeug steht ebenfalls bereit für den Einsatz in unwegsamen Wald- und Wiesengebieten, in denen eben kein Hydrant griffbereit ist. Mit der Spezialtechnik sind die Falkenseer nicht nur im Stadtgebiet unterwegs, sondern fahren auch zu anderen Einsätzen, wenn sie gerufen werden.

Teuere Spezialtechnik angeschafft

Am liebsten wäre es Frank Christ, wenn die teure Technik gar nicht zum Einsatz käme. Deshalb werden die Feuerwehrleute auch nicht müde, auf richtiges Verhalten hinzuweisen. Jahr für Jahr machen sie das. „Das Befahren der Wälder ist generell verboten“, sagt Frank Christ.

Gefährlich: rauchende Autofahrer

Leider haben er und seine Kameraden immer wieder feststellen müssen, dass sich manche daran nicht halten. „Das Schlimmste sind Autofahrer, die Kippen aus dem Fenster werfen“, sagt er. Gras, Laub und Äste sind inzwischen so trocken, dass ein Minifunke genügt, um einen Brand auszulösen. „Kippen sind Brandsätze“, heißt es deshalb warnend auf Schildern. Unverantwortlich auch die Leute, die in diesen Tagen noch arglos im oder am Wald grillen. „Rauchen im Wald oder in dessen Nähe – auch an den Stränden von waldnahen Badeseen – ist ebenso verboten wie das Grillen oder Lagerfeuer in Waldnähe (bis 50 Meter). Diese Verbote gelten übrigens nicht nur bei erhöhter Waldbrandgefahr, sondern das ganze Jahr über!“, klärt die Feuerwehr auf.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der gegenwärtigen Hitzelage sind Frank Christ und seine Mitstreiter in erhöhter Alarmbereitschaft. Der Hitze versuchen sie selbst mit viel trinken und Aufenthalt im Schatten zu begegnen. Denn die Büros in der neuen Wache sind gut aufgeheizt, eine Klimaanlage gibt es nicht.

Von Marlies Schnaibel