Havelland: Falsche Polizisten scheitern fünf Mal mit Betrugsmasche

Fünf Personen meldeten sich am Dienstagabend zwischen 21.20 und 23.20 Uhr bei der Polizei im Havelland. Alle Fünf gaben an, von falschen Polizisten angerufen worden zu sein. Am Telefon sei behauptet worden, dass eine Diebesbande unterwegs sei und nun von der Polizei auch der Name der Angerufenen auf einer Liste gefunden wurde.

Bei der bekannten Betrugsmasche versuchen die Täter in der Regel zu erfahren, ob die Angerufenen Bargeld oder Wertsachen zu Hause haben und bieten dann an, diese scheinbar sicher zu verwahren. In keinem der Fälle hatten die unbekannten Täter jedoch Erfolg mit ihrem Betrugsversuch. Es werden Anzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

