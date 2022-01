Havelland: Ferientipps für kühle Tage im Westen der Region

Jeden Tag etwas Neues bietet die Kreissportjugend Havelland mit Unterstützung der Diakonie. Los geht es am Montagabend mit Fußball in der Bürgel-Sporthalle. Am Dienstag ist ein Ausflug in die Skihalle nach Bispingen geplant, der schon fast ausgebucht ist. Am Mittwoch wird von 19 bis 22 Uhr in der Havellandhalle Basketball gespielt. Das nächste Highlight wartet am Donnerstag, es geht nach Cottbus in die Skatehalle. Freitag gibt es Basketball in der Weinberg-Halle und Sonnabend startet das All-Stars Turnier. Anmeldung: 0151/52 58 96 8 Quelle: Markus Kniebeler