Havelland: Feuerwehrleute für besondere Verdienste gewürdigt

Paaren im Glien

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr – das wissen schon die kleinen Kinder. Was die wenigsten Bürger aber nicht wissen, ist, dass die meisten unserer Feuerwehren aus ehrenamtlichen Feuerwehrleuten bestehen. Sie sind immer zur Stelle, wenn es um Brandbekämpfung, Überschwemmungen oder Unfälle geht. Sie opfern ihre Freizeit für das Gemeinwohl, stehen Tag und Nacht bereit, um Menschen in Not zu helfen und setzten dabei Leib und Leben aufs Spiel.

Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in der Stufe Bronze und rechts die Brandenburger Feuerwehr-Ehrenmedaille Quelle: ENRICO BERG

Am Sonnabend wurden in Paaren im Glien in der Brandenburghalle des MAFZ Feuerwehrleute aus dem ganzen Havelland für ihr Engagement gewürdigt. Zum 13. Mal wurden Kameraden für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen geehrt. Neben den Feuerwehrleuten waren auch Ehrengäste, bestehend aus Amtsdirektoren, Bürgermeistern und Vertretern aus der Politik, zu den Feierlichkeiten geladen.

Landrat Lewandowski lobt Einsatz

Landrat Roger Lewandowski (CDU) lobte in seiner Rede den Einsatz der Feuerwehrleute und dankte auch deren Familien. Denn ohne die Unterstützung der Familien wäre es viel schwieriger für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Die Familienangehörigen hielten den Feuerwehrleuten zu Hause den Rücken frei, damit sie anderen Menschen helfen können. 37 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Havelland wurden bei der Dankesveranstaltung im MAFZ für hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen geehrt.

Daniel Brose, Stadtwehrführer Falkensee und Vizepräsident des Landesfeuerwehrverband Brandenburg gratuliert der Falkenseerin Doreen Römpke zu ihrem Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg in Silber Quelle: Enrico Berg

Mit ihren schmucken Ausgehuniformen trugen die Feuerwehrleute zur feierlichen Stimmung bei. Gespannt warteten die Anwesenden auf die Nennung der zu Ehrenden.

Mit Ehrenkreuz und Ehrenzeichen

Ob Ehrenzeichen, Ehrenmedaille oder Feuerwehr-Ehrenkreuz, jede Auszeichnung wurde mit entsprechender Würdigung unter dem Applaus der Gäste verliehen. Die geehrten Kameraden waren zu Recht Stolz auf ihre Würdigungen. Bei dem einen oder anderen sah man auch eine Träne im Augenwinkel aufblitzen. Selbst gestandene Frauen und Männer sind in solchen Momenten gerührt.

Verdiente Kameraden und Kameradinnen aus dem Havelland wurden am Sonnabend in Paaren im Glien für besondere Verdienste geehrt, der Landrat gratulierte. Quelle: Enrico Berg

Michael Reuter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Havelland, betonte noch einmal, wie schwer das letzte Jahr unter Corona für die Kameraden war.

Covid hat das Vereinsleben lahm gelegt

„Ein kameradschaftliches Leben fand durch Covid19 nicht mehr statt.“ So fielen Dienstabende und Schulungen aus, Kreismeisterschaften fanden nicht statt, Abnahme der Leistungsabzeichen fielen aus, kameradschaftliche Zusammentreffen waren nicht mehr möglich, es wurden nur noch Einsätze gefahren. „Umso mehr freue ich mich, dass wir heute in diesem feierlichen Rahmen die Kameradinnen und Kameraden ehren können.“

Auszeichnung für Doreen Römpke

Doreen Römpke aus Falkensee wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg ausgezeichnet und freute sich wahnsinnig darüber: „Ich bin völlig überrascht, dass mir heute diese Ehre zuteil wurde, damit habe ich nicht gerechnet.“

Seit 1989 ist sie nun schon aktiv bei der Feuerwehr. „Früher bin ich Einsätze gefahren, jetzt mache ich Jugendarbeit, das ist ein Full-Time-Job“, erklärt die Feuerwehrfrau lachend. Im zivilen Leben arbeitet Doreen Römpke in einer Küche in einer Falkenseer Kita, das Soziale liege ihr im Blut.

Die Geehrten Mit dem Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Havelland in der Stufe Bronze wurden ausgezeichnet: Daniel Bath, Wachow, Dustin Brudel, Grünefeld, Janine Franke, Milow, Nico Wendt, Nauen, Stefan Lange, Paulinenaue, und René Maron, Barnewitz. Das Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Havelland in Silber erhielten: Andreas Elz, Stechow, Christian Schröder, Grünefeld, Sandra Tober, Börnicke, Silvana Dalmann, Kotzen, Sylvia Eschbach, Paaren, und Tobias Schramm, Wustermark. Die Havelländische Feuerwehr-Ehrenmedaille in Bronze ging an: Marcus Schulz-Lauersdorf, Milow, Maximilian Huxdorf, Nennhausen, Sebastian Hermann, Rhinow, Rico Lenz, Nauen, Lukas Lorenz, Liepe, Ricardo Hoppe, Rhinow, Marius Strauch, Klein Behnitz, Dirk Kniestedt, Friesack,Christopher Reitz, Rhinow, und Mathias Günther, Rathenow. Die Stufe Silber der Havelländischen Feuerwehr-Ehrenmedaille ging an: Klaus Wiesener, Jerchel, Enrico Frisch, Nauen, Joachim Kunz, Wustermark, Klemens Winkler, Markee,Fabian Reinefeld, Kotzen, Sven Poser, Buckow, Tobias Bärmann, Premnitz, Thomas Kahle, Nennhausen und Arne Breder, Paulinenaue. Mit der Havelländischen Feuerwehr-Ehrenmedaille in Gold wurde geehrt:Mike Torno, Rhinow. Das Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg in Bronze bekam: Dorit Stawecki, Wolsier. Das Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg Stufe Silber: Doreen Römpke, Falkensee. Ausgezeichnet mit dem Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in der Stufe Bronze wurden: Marcel Meintzer, Nauen, und Jörg Meyer, Nauen. Die Brandenburger Feuerwehr-Ehrenmedaille erhielt: Henning Kellner.

„Ich habe etwas geahnt“, gesteht Marcel Meitzner, Ortswehrführer von Berge, „aber mit so einer hohen Auszeichnung habe ich nicht gerechnet.“ Denn er erhielt an diesem Abend, wie auch Jörg Meyer, Stadtwehrführer von Nauen und stellvertretender Kreisbrandmeister Havelland, das Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in der Stufe Bronze.

Das Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in der Stufe Bronze erhielten die Nauener Feuerwehrmänner Marcel Meintzer (links) und Jörg Meyer Quelle: ENRICO BERG

„Diese Ehrungen sind wichtig und richtig, finde ich. Gerade in Zeiten von Corona haben wir sehr gelitten, was die Kameradschaft angeht. Die Kameraden sind über das Ehrenamt hinaus für die Feuerwehren im Einsatz“, so Jörg Meyer.

Von Hannelore Berg