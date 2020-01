Flurbereinigung ist auf der Zielgeraden

Havelland

Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert in der havelländischen Landschaft. Landwirtschaftlich und touristisch genutzte Wege wurden ausgebaut, der Hochwasserschutz verbessert und dem Naturschutz größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Auch in der Landbewirtschaftung und den Eigentumsverhältnissen gab es Veränderungen. Felder, Wiesen und Wälder wechselten den Besitzer. Das Land unterstützt mit Boden- oder Flurbereinigungsverfahren die nachhaltige, integrierte Entwicklung der ländlichen Räume durch Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes zur Verbesserung der Agrarstruktur.

Die Verfahren der ländlichen Neuordnung dienen zudem der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. In den 199er Jahren machte Strodehne im Ländchen Rhinow als erste, damals noch selbstständige Gemeinde im westlichen Havelland gute Erfahrungen mit der Umsetzung einer Flurneuordnung.

15 Jahre waren notwendig

Das Land unterstützte dabei umfassend, ordnete in der Folgezeit weitere Neuordnungsverfahren an und beauftragte den Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg mit der Umsetzung. Ein Vorhaben war das Bodenordnungsverfahren Jerchel in der Gemeinde Milower Land.

Fast 15 Jahre waren notwendig um alles im Sinne einer Neurodung und verbesserten Infrastruktur zu regeln. Doch nun ist es geschafft und das Landesamt für Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft hat die Schlussfeststellung im Bodenordnungsverfahren Jerchel erlassen.

„Das Bodenordnungsverfahren ist mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmergesellschaft beendet“, geht aus einer entsprechenden Veröffentlichung hervor. Gleichzeitig erlischt die Teilnehmergesellschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

In Jerchel wurde mit dem Bodenordnungsverfahren auch der Rotdornweg saniert. Quelle: Norbert Stein

Der Bodenordnungsplan einschließlich zwei erfolgter Nachträge wurden dem Landesamt zufolge in allen Teilen ausgeführt. Die gemeinschaftlichen Anlagen wurden entsprechend ihrer Zweckbestimmung im festgelegten Umfang ordnungsgemäß ausgebaut.

Durchgeführt wurde das Verfahren für eine 1305 Hektar große Gemarkung. Mit der Neuordnung erfolgte insbesondere die Zusammenlegung kleiner Flächen. So wurden aus ehemals 1250 Flurstücken nunmehr 500 Flurstücke und damit übersichtlichere Eigentumsverhältnisse.

Zudem konnten die Lindenstraße, der Rotdornweg und der Stegeweg saniert werden. Der Landwirtschaftsweg nach Bahnitz wurde ebenfalls ausgebaut.

Das Land ist jetzt Eigentümer der Kernzone

Noch nicht endgültig abgeschlossen, aber schon auf der Zielgeraden ist das Flurbereinigungsverfahren Große Grabenniederung im Naturschutzgebiet Untere Havel Nord.

3100 Hektar umfasst das Verfahrensgebiet zum Interessenausgleich zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Dafür wurden Flächen getauscht und den Landwirten das Wirtschaften auf Feldern außerhalb der 900 Hektar großen Kernzone der Großen Grabenniederung ermöglicht.

Die Kernzone ist ein Niedermoorgebiet mit einer weiten und vernässten Wiesenlandschaft. Sie ist Brut- und Lebensraum für selten gewordene Tiere und Pflanzen. Der Naturschutz hat in der Kernzone Vorrang. Die Landwirte können die Flächen als Pächter nur noch eingeschränkt bewirtschaften.

Das Land ist mit dem Flurbereinigungsverfahren Eigentümer der Kernzone geworden. Dafür wurden Flächen ausgetauscht und zusammengelegt. So wurden aus ehemals 1500 Flurstücken neu geregelt 624 Flurstücke mit derzeit noch geltender vorläufiger Besitzzuweisung

Von Norbert Stein