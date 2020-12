Havelland: Fotowettbewerb zu Frauen im Coronajahr

Havelland

Zur Frauenwoche 2021 ruft die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Havelland, Bianca Lange, zu einer Foto-Aktion auf. Unter dem Motto „Havelländerinnen am Limit – wie Corona die Mädchen und Frauen im Havelland trifft“ können dabei Fotos eingesendet werden. Teilnahmeschluss ist der 14. Februar 2021.

Spagat zwischen Familie und Beruf

Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung sind rund drei Viertel aller systemrelevanten Berufe von Frauen besetzt. Als Pflegerinnen und Ärztinnen versorgen sie die Kranken und als Erzieherinnen die Kinder in Kitas sowie Schulen. Als Mütter erleben sie ferner den Spagat zwischen Familie und Beruf. Alle haben dabei eines gemeinsam: Sie sind am Limit, sie sind „Superheldinnen am Limit“. Zwischen Haushalt und Homeschooling, Home-Office und Kinderbetreuung, Selbstständigkeit und Existenzangst, Beruf und Familie – Corona hat die Frauen auch im Havelland hart getroffen.

Krise zeigt Ungleichheit zwischen den Geschlechtern

Für die Brandenburgische Frauenwoche ruft die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Havelland daher eine besondere Fotoaktion ins Leben. „In einer Krise wie der aktuellen wird die Ungleichheit der Geschlechter deutlicher und sichtbarer. Frauen leisten einen Großteil der Care-Arbeit, werden zwischen systemrelevanter, aber schlecht bezahlter Arbeit und Kinderbetreuung aufgerieben. Sie sind vielfach an der Belastungsgrenze angekommen. Wir müssen die Havelländerinnen am Limit sichtbar machen und ihre Probleme mehr in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussionen rücken“, erklärt Bianca Lange.

Leben in der Pandemie

Aufgerufen sind alle Havelländerinnen und Havelländer, Fotos für die Aktion einzusenden. Es werden Motive gesucht, die zeigen, wie sich die Corona-Krise auf die Mädchen und Frauen im Landkreis auswirkt, wie die Pandemie sie trifft und betrifft. Die besten Fotos werden von einer Jury ausgewählt und während der Brandenburgischen Frauenwoche der Öffentlichkeit präsentiert. Das beste Bild wird prämiert. Die Bilder können per E-Mail an gleichstellung@havelland.de geschickt werden.

Von MAZonline