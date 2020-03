Freundinnen aus Havelland nähen Masken zum Schutz vor Corona

Spaatz

Als Gabriele Feiler vor zwei Jahren das Nähen wieder für sich entdeckte, dachte sie an allerlei schöne Sachen, die sie fertigen würde, aber ganz sicher nicht an Atemschutzmasken.

Dennoch näht die Havelländerin seit gut einer Woche im Akkord genau das, was aufgrund der Corona-Krise in Kliniken und Arztpraxen im ganzen Land zur Zeit Mangelware ist: Schutzmasken für Mund und Nase.

Jeden Tag werden neue Masken genäht

Die Havelländerin, die in Spaatz lebt, ist ein Profi an der Nähmaschine. Zu DDR-Zeiten ließ sie sich zur Facharbeiterin für Bekleidungstechnik ausbilden, das Handwerk hat sie also von der Pike auf gelernt.

Zur Galerie Neun Frauen aus dem Havelland und Brandenburg/Havel haben ihre Nähmaschine rausgeholt und nähen kostenlos Atemschutzmasken.

Nach der Wende musste sie umsatteln. Das Nähen verschwand aus ihrem Leben, bis sie vor zwei Jahren einen Nähkurs an der Volkshochschule besuchte. Seither ist es ihr Hobby.

Gabriele Feiler nähte gerade kleine Taschen, als sie vor zwei Woche auf die Idee kam, Masken zu nähen. „Ich dachte mir, ich probier es einfach aus. Auf meiner Facebook-Seite habe ich ein Foto davon geteilt.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Resonanz war so groß, dass ich seither jeden Tag Masken nähe“, erzählt Gabriele Feiler während im Hintergrund ihre Nähmaschine rattert. Mit ihrem Engagement hat sie acht weitere Frauen angesteckt, mit denen sie den Nähkurs an der Volkshochschule besuchte.

Überwältigendes Feedback

Die Nähfreundinnen sind in der Corona-Krise zu einem Helferteam zusammengewachsen. Vier von ihnen leben im Westhavelland – in Buckow, Ferchesar, Premnitz und Albertsheim – eine kommt aus Brandenburg/Havel.

„Na klar könnte ich jetzt auch auf dem Sofa sitzen und die Hände in den Schoß legen. Aber ich möchte meine Zeit lieber sinnvoll nutzen. Außerdem macht diese Arbeit Hoffnung. Es ist ein wunderbares Gefühl helfen zu können“, sagt Feiler.

Sie schwärmt von dem positiven Feedback und freut sich über außergewöhnliche Danksagungen. „Ein chronisch kranker Mann aus Brandenburg/Havel schickte uns zum Beispiel ein Foto und ein Video, in dem er Klavier spielt. Das war sehr berührend“, erklärt Gabriele Feiler.

So kann jeder die Nähfreundinnen unterstützen Sieben Havelländerinen nähen Schutzmasken und unterstützen so das Pflegepersonal und Risikogruppen in der Corona-Krise. Weil alle Materialvorräte fast aufgebraucht, bitten die Frauen um Hilfe Spenden. Sie brauchen Nadeln für Nähmaschinen, Baumwollstoffe, Schrägband und Gummizugband. Über Geldspenden für neuen Stoff, freuen sie sich auch. Wer helfen möchte, meldet sich auf Facebook bei „Gabys Kreativbörse“oder telefonisch: 01735689433 oder 01721813210. Geldspenden gehen an: Kerstin Weichsel, IBAN: DE 8212 0300 0010 0741 6892, Zahlungsgrund: Gabys Kreativbörse

Bei ihr laufen die Fäden der Hilfsaktion zusammen. Die Frauen nähen alle in den eigenen vier Wänden, einige sogar neben der Arbeit in ihrer Freizeit. Kerstin Weichsel aus Brandenburg/Havel kümmert sich um das Organisatorische, sammelt das Material wie Stoffe und Gummis ein und bringt sie nach Spaatz.

Natürlich alles ohne physischen Kontakt. „Sie stellt mir die Kiste vor die Tür und wenn ich sie reinhole, ist sie schon wieder verschwunden“, erklärt Feiler. Verteilt werden die Masken dann von Doris Gammert. Die Frauen sind ein eingespieltes Team.

Knapp 200 Masken hat allein Gabriele Feiler bereits genäht. Wie viele die Frauen insgesamt gefertigt haben, wissen sie nicht. Für sie steht nicht die Masse im Vordergrund, sondern der Gedanke, in der Krise zu helfen.

Spenden fürs Tierheim und das Kinderhospiz

Und das spricht sich herum. Täglich klingelt bei Gabriele Feiler das Telefon, die Nachfrage steigt. Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegestationen und viele Privatpersonen bestellen bei den Nähfreundinnen.

Auch die mobile Palliativpflege in Brandenburg/Havel hat sich schon über Atemschutzmasken „made in Havelland“ gefreut. Die Masken nähen die Frauen übrigens kostenlos und dazu sammeln noch Spenden für einen guten Zweck.

„Weil sich so viele mit einer Spende bedanken, haben wir uns entschlossen, mit dem Geld das Tierheim in Brandenburg zu unterstützen. Inzwischen ist so viel zusammengekommen, dass wir jetzt für das Hospiz in Brandenburg sammeln“, berichtet Gabriele Feiler.

Unterstützung ist gefragt

Langsam geht ihr aber das Material aus. Um weitermachen zu können, freuen sich die Frauen über Geldspenden, Stoffe und Nähnadeln. Und wer eine Nähmaschine zu Hause hat, kann natürlich gern mithelfen.

Gabriele Feiler gibt gern Tipps. Für sie sind die wahren Helden dieser Krise, die Menschen, die das Gesundheitssystem am Laufen halten. Um diese zu unterstützen, wird sie weiter nähen – so lange, bis die Krise vorbei ist.

Mehr zum Thema: Im MAZ-Liveblog kein Update zur Corona-Krise in Brandenburg verpassen

Von Christin Schmidt