Havelland: Gottesdienst zu Heiligabend mit Maske und Abstand

Havelland

„Es begab sich aber zu der Zeit…“ Dieses Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium liest Pfarrer Martin Burmeister aus Schönwalde-Glien jedes Jahr seiner Gemeinde am Heiligenabend vor – so auch dieses Jahr. Doch auch im zweiten Jahr der Pandemie wird der Besuch am Heiligen Abend in den Kirchen des Havellandes nicht einfach sein.

Besuch vom Gottesdienst ermöglichen

Dabei haben die christlichen Gemeinden aller Konfessionen viel diskutiert und sich einiges einfallen lassen, um in der Gemeinschaft coronakonform Weihnachten in der Gemeinschaft zu feiern. Von Null G bis zur 3G-Regel, Maskenpflicht, Abstand und Kontaktnachverfolgung und Test sowieso – in vielen Gemeinden werden sogar vielfältige und unterschiedliche Angebote gemacht. „Wir wollen allen einen Gottesdienstbesuch ermöglichen, auch den Nicht-Geimpften“, sagt Pfarrer Bernhard Schmidt vom Kirchenkreis Falkensee.

Von Live-Stream bis Draußen-Gottesdienst

Vielen Gemeinden im Havelland haben dabei die sicherste Form des Gottesdienstes gewählt. Und da findet der Heiligabend vor allem draußen statt. „Vom Livestream über viele Draußen-Gottesdiensten bis zu Weihnachtsspaziergängen – wir haben die ganze Bandbreite, wir machen indoor, outdoor “, sagt Pfarrer Bernhard Schmidt, Vorsitzender der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee: „Es ist uns wichtig, dass wir trotz Corona allen Menschen am Heiligabend einen Gottesdienst anbieten können.“

Gottesdienst auf dem Sportplatz in Finkenkrug

Dabei kann nicht jede Gemeinde alles anbieten. Die evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Neufinkenkrug lädt zu zwei Christvespern am Heiligabend um 15 und 17 Uhr ein, und das auf dem Sportplatz in der Leistikowstraße 74-78. „Dankenswerterweise, vom SV Falkensee-Finkenkrug wird uns der Platz kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärt die Pfarrei.

Dabei gelten die Corona-Grundregeln von Masken- und Abstandspflicht sowie namentlicher schriftlicher Anmeldung für einen der beiden Gottesdienste von allen Personen, steht auf den Internetseiten der Gemeinde.

Impressionen vom "Heiligabend - Gottesdienst auf dem Weg" der Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld von 2020. Quelle: Enrico Berg

„Das vergangene Jahr musste uns auf neue Ideen bringen“, sagt dazu Gisela Dittmer, Pfarrerin in Falkensee Seegefeld. Der andere Weihnachtsgottesdienst startet als „Gottesdienst auf dem Weg“, wie sie es in Seegefeld nennen. Im Zeitraum von 14.30 bis 17 Uhr werden kleine Gruppen in 15-minütigem Takt vom Brunnenplatz Richtung Kirche Seegefeld sich bewegen. Über den Gemeindehof bis zum Kirchturm, durch den Turmraum in die Kirche und über den Haupteingang hinaus geht der Weg am Heiligabend.

Seelsorge wird für viele immer wichtiger

In der katholischem Kirchengemeinde St. Konrad in Falkensee feiern sie am Heiligenabend durchgehend mit 3G, die Christmette mit 2G-plus. „In Corona-Zeiten haben wir festgestellt, dass auch die persönliche Seelsorge zugenommen hat“, sagt Daniela Charest, Gemeindereferentin. Anrufe und Gespräche, aus denen ersichtlich wird, dass Corona zu Einsamkeit und Verzweiflung führt, hätten zugenommen, hat sie in ihrer Gemeinde beobachtet. Auch die Telefonseelsorge, die von den beiden großen christlichen Kirchen betrieben wird, verzeichnet vermehrt Anrufe von Menschen, die am Heiligabend einsam sind. „In den Weihnachtstagen ist das Bedürfnis besonders groß nach Hilfe“, heißt es.

Blick in die Kirche von Falkenrehde. Quelle: Marlies Schnaibel

Pfarrer Bernhard Schmidt hat ein Lieblingsbild zu Weihnachten, das in der Dorfkirche Falkenrehde als Kopie hängt: „Die heilige Nacht des berühmten Malers und Lutherzeitgenossen Correggio, das die Geburt Jesus zeigt.“ Dieses Bild drücke für ihn, so erzählt es Schmidt, Sehnsüchte aus: „Dass wir einmal wieder so eng zusammenrücken dürfen, wie es auf dem Bild die Besucherinnen und Besucher an der Krippe tun, um uns gegenseitig zu halten, zu schützen und zu wärmen.“

Pfarrer sprechen über ihr Lieblingsbild zu Weihnachten

In der Broschüre „Mein liebstes Weihnachtsbild“, herausgegeben vom Kirchenkreis Falkensee, haben alle acht Pfarrer aus dem Havelland ihre Gedanken zu Weihnachten niedergeschrieben. Pfarrerin Heike Benzin aus Wustermark, die ein Bild der Künstlerin Beate Heinen, beschreibt, freut sie, wieder die Weihnachtsgeschichte zu lesen. Auch wenn die Tage für einen Pfarrer mit vielen Gottesdiensten zu den stressigsten im Jahr gehören.

Christvesper in Elstal und Paretz

In Elstal feiert die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde ihre Christvesper um 16 Uhr am Eisenbahnwaggon in der Rosa-Luxemburg-Allee. Weihnachtsgeschichten, Lichter und Lieder im Freien – alles corona-konform.

Kirche Paretz. Quelle: Marlies Schnaibel

An dem von den Kindern der Kita „Havelfrüchtchen“ geschmückten Weihnachtsbaum an die Paretzer Dorfkirche wird dort zur Christvesper eingeladen. Ob drinnen oder draußen, sei dabei noch nicht entscheiden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Angst ist größer als das Bedürfnis, in den Gottesdienst zu gehen“, meint Pfarrer Schmidt, und: dass Corona die Kirche auch verändert hat und den Säkularisierung-Prozess beschleunigen würde. Wichtig sei ihm die Botschaft: „Wir wollen keinen ausgrenzen. Ob geimpft oder ungeimpft, wir sind gegen die Spaltung der Gesellschaft.“ Deshalb bietet er als einziger im Kirchenkreis Heiligabend auch einen Gottesdienst für Nicht-Geimpfte an: „Aber mit Abstand, Maske und Rücksicht aufeinander.“

Weihnachten ohne die Lieder „Stille Nacht, Heilige Nacht“ oder „Oh, du fröhliche“ kann sich Pfarrer Schmidt auch in der Pandemie nicht vorstellen. Gesungen und gesummt wird dann auch unter der Maske.

Von Ulrich Hansbuer