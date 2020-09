Havelland

Die Bündnisgrünen im Havelland haben ein Jahr vor der Bundestagswahl ihren Wahlkampf eröffnet. In der Kreismitgliederversammlung am Wochenende in Schönewalde-Dorf wählten sie die 62 Jahre alte Ärztin und Landgut-Besitzerin Inge Schwenger zu ihrer Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 58. Allerdings wird sie sich noch gegen Kandidaten aus dem Kreisverband Oberhavel am 1. Oktober in Hennigsdorf durchsetzen müssen.

Mehr als die Hälfte der Stimmen für Schwenger

Heimspiel auf ihrem Landgut Schönewalde gewann Inge Schwenger souverän. Mit 18 erreichte sie mehr als die Hälfte der 33 abgegebenen Stimmen. Die Kreisvorsitzende Martina Freisinger erhielt acht Stimmen und der Architekt Till Ratzenburg aus Falkensee konnte fünf Stimmen auf sich vereinigen.

„Sie hat eine sehr gute und kämpferische Rede gehalten, ich kann ihr nur gratulieren. Wir werden als Team im nächsten Jahr dann in den Wahlkampf ziehen“, sagte die unterlegene Freisinger.

Für bessere medizinische Versorgung auf dem Land

Inge Schwenger, promovierte Ärztin, Homöopathin, Unternehmerin und Deutsche Meisterin im Polo, betonte in ihrer Bewerbungsrede vor den Parteimitgliedern aus dem Havelland, dass es ihr Anspruch sei, im nächsten Jahr im Wahlkreis 58 den bisherigen Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler ( CDU) abzulösen. „Er ist zwar ein netter Kerl, aber das reicht nicht“, meinte Schwenger, die vor allem die Arbeit von Feiler als parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kritisierte. „Was hat er denn für die Bauern aus der Region bisher getan“, fragte sie.

Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit, so betonte die Landgut-Besitzerin, sieht sie in der ökologisch, nachhaltigen Landwirtschaft, der besseren medizinischen Versorgung auf der Fläche im Land, sowie der vergessenen Generation der 12 bis 18-Jährigen auf dem Lande: „Für sie wird nichts getan, da müssen wir gesetzlich nachsteuern, Räume und Angebote zur Verfügung stellen, sonst verlieren wir eine Generation.“

Aktuell 176 Grüne im Havelland

Martina Freisinger konnte über Mitgliedswachstum bei den Grünen berichten. „Wir sprechen derzeit die 30 bis 50-Jährigen sehr gut an“, meinte die Kreisvorsitzende. Aktuell freue sie sich über 176 Mitglieder im Kreis Havelland und kündigte an, dass es bald auch in Nauen einen Ortsverband geben wird.

Aussichtsreich ins Rennen schicken die Grünen auch die Bürgermeisterschaft-Kandidatin Anne Mohn, die am 1. November in Dallgow-Döberitz gewählt werden soll.

Ein Wahlkampfthema der Bündnisgrünen im Havelland soll im nächsten Jahr auch der Wolf und die Landwirtschaft werden. So durfte vom Bauernbund Brandenburg Frank Michelchen ans Mikrofon und erklärte, dass das Land Brandenburg die höchste Wolf-Population in Europa hat. „Der Wolf wird nicht mehr aussterben, wir müssen wolfsfreie Zonen einrichten“, forderte er und schilderte die Dinge aus der Sicht des Betroffenen, der für den Erhalt der Natur eintritt, dem bereits etliche Tiere gerissen wurden. „Wenn ich heute nur fünf Grüne zum Nachdenken gebracht habe, habe ich viel erreicht“, so der Landwirt aus dem Spreewald.

Von Ulrich Hansbuer