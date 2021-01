Havelland

Rund um Wittstock musste der Busverkehr der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP erst am vergangenen Donnerstagnachmittag eingestellt werden. Grund waren Corona-Fälle in dem Verkehrsunternehmen und Quarantänemaßnahmen. Auch bei den 237 Mitarbeitern in ihren 110 Bussen der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH geht die Angst um, dass coronabedingt der Fahrplan nicht mehr eingehalten werden kann.

Quarantäne wirkt sich noch nicht auf Fahrleistung aus

„Innerhalb unseres Unternehmens gab es unter den Fahrern und in der Verwaltung einzelne Quarantäne-Fälle“, bestätigte Silke Van Ballaer, Havelbus-Sprecherin, die aber keine Angaben zur Anzahl der Fälle machte. Alle Mitarbeiter hätten sich aber nachweislich im privaten Umfeld angesteckt. Und nicht während des Dienstes. Zu Beeinträchtigungen der Fahrleistung aufgrund von Quarantäne-Fällen sei es bisher nicht gekommen, so Havelbus. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Verhaltensregeln im Verkehrs-Unternehmen insbesondere beim Fahrpersonal und bei Mitarbeitern des Kundenbüros entsprechend der Verordnung des Landes Brandenburg über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des Sars-CoV-Virus und Covid-19 und entsprechend der Allgemeinverfügung des Landkreises Havelland fortlaufend angepasst und aktualisiert.

Havelbus hält am Fahrplan fest. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Wir belehren alle Mitarbeiter regelmäßig über unsere Covid-19 Mitarbeiter-Informationen online sowie als Aushang“, erklärte Van Ballaer gegenüber der MAZ. Im firmeneigenen Intranet erhielten alle Mitarbeiter erst vor Kurzem in der Ausgabe unter der Nummer 17 die neuesten Bestimmungen. „Die Verordnung des Landes Brandenburg über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des Sars-CoV-Virus und Covid-19 schreibt ab dem 23. Januar 2021 für unsere Fahrgäste das Tragen einer medizinischen Maske in unseren Bussen vor“, hieß es da.

Schaubild erklärt Masken

Erklärt wurde in einem Schaubild für die Havelbus-Mitarbeiter auch, was eine medizinische Maske ausmacht: „OP-Masken, die den Mund und die Nase bedecken (nur mit CE-Kennung). Außerdem erlaubt sind virenfilternde Masken wie FFP2 nach europäischem und KN95 nach chinesischem Standard.“

110 Busse ausgerüstet

Mittlerweile wurden alle 110 Busse des Verkehrsunternehmens mit Spuckschutz oder einer festen Kabine zum Schutz für die Fahrer ausgestattet. Allerdings wird der installierte Plastikvorhang, der an jeder Haltestelle vom Fahrer vorgezogen werden muss, von den Buslenkern als lästig empfunden. „Warum lassen wir vorne zu unserem Schutz nicht zu“, meinte einer der Fahrer, der nicht genannt werden wollte.

Während in den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) seit fast einem Jahr der vordere Einstieg zum Bezahlen eines Fahrscheines verboten ist, lässt Havelbus die Türen beim Fahrer offen. „Dieses ist für uns elementar, da wir auf die wenn auch zurzeit geringeren Fahrgeldeinnahmen angewiesen sind“, sagte Sprecherin Silke Van Ballaer. Die erste Sitzreihe wurde allerdings – nach nur kurzer Freigabe – seit Anfang November letzten Jahres wieder für die Fahrgäste gesperrt.

Von Ulrich Hansbuer