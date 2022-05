Havelland

Tiere sind ihr einfach ein Herzensanliegen. Die 27-jährige Sina Richter engagiert sich seit vielen Jahren vor allem für herrenlose und hilfsbedürftige Tiere, unterstützt unter anderem die Wildtierrettung, die vor allem im Havelland und in Oberhavel aktiv ist.

Seit einigen Wochen nun sorgt sich die Tierfreundin ganz besonders um die Haustiere, die viele Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine bei ihrer Flucht mitnahmen und retteten. Auf verschiedenen Wegen engagiert sie sich, in Initiativen und auch Vereinen. „Wir geben im Moment alles, um die ankommenden Tiere aus der Ukraine zu versorgen“, berichtet sie. „Ob direkt vor Ort an der Grenze, am Hauptbahnhof in Berlin oder auch über die Tiertafel.“ Oft sind die geliebten Vierbeiner nahezu das einzige, was die Menschen auf ihre Flucht mitnehmen konnten. Für die Geflüchteten sind sie daher oft ein ganz wichtiger Halt in ihrer aktuellen Situation, in der niemand weiß, wie es wirklich weiter gehen wird.

Spenden für Kriegsgeflüchtete aus Ukraine lassen nach – ehrenamtliche Helfer zahlen oft aus eigener Tasche

„Anfangs wurden wir überhäuft mit Spenden auch für die Tiere“, sagt Sina Richter. Inzwischen jedoch sei es so, „dass die Spendenbereitschaft enorm zurück gegangen ist und die ganzen ehrenamtlichen Helfer die Versorgung überwiegend aus eigener Tasche zahlen.“ Auf Dauer sei dies jedoch nicht machbar, denn der Bedarf ist durchaus beachtlich. Sina Richter will aus diesem Grund nun einen neuen Spendenaufruf starten, der gleich mehreren Vereinen und Initiativen zu Gute kommen soll.

Bereits wenige Tage nach Kriegsausbruch hatten auch Havelländer Tierschützer am Berliner Hauptbahnhof die erste Notversorgung für auf die Flucht mitgenommene Haustiere ukrainischer Kriegs-Geflüchteter auf die Beine gestellt. Quelle: Privat

„Die Tiertafel Falkensee „Sonnenzeiten für Tiere e.V.“ ist ein kleiner Verein, der bereits über 100 registrierte Leute bei sich hat und jetzt noch die vielen aufgenommenen Ukrainer mit Tieren versorgt“, sagt sie. Aufgrund des hohen Bedarfes stoßen die Helfer längst an die Grenzen und seien dankbar für jede Unterstützung. Nach wie vor „gibt es zudem den Versorgungsstand am Hauptbahnhof in Berlin „Irina-Initiative für Tiere“, zählt sie weiter auf. Die Helfer dort notversorgen „rund um die Uhr die geflüchteten Tiere aus der Ukraine, die nach wie vor mit dem Zug in Berlin ankommen“, weiß die 27-Jährige. Oft würden die Helferinnen und Helfer „kurz vor ihrer Schicht noch schnell einkaufen gehen, da es mit den Spenden vorne und hinten nicht reicht“, beschreibt Sina Richter die aktuelle Situation.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Helferin für Ukraine-Geflüchtete sagt: „Wissen nicht mehr, wie wir das alles stemmen können“

Seit Ausbruch des Krieges und der Ankunft der Geflüchteten in Berlin engagieren sich zudem zahlreiche Mitglieder der Wildtierrettung vor Ort, seien tagtäglich da, sammeln Spenden und helfen bei der Ausgabe. „Aber wir wissen auch nicht mehr, wie wir das alles stemmen können“, sagt Sina Richter. Insbesondere, da inzwischen die – durchweg ehrenamtlichen – Wildtierretter inzwischen längst mit ihrem eigentlichen Engagement für Wildtiere ausgelastet sind: „Wir müssen da jetzt aufgrund der aktuellen Jahreszeit den Fokus voll auf die Aufzucht legen.“

Es fehlt also hinten und vorn, dabei tut Hilfe nach wie vor dringend Not. „Meine Hoffnung ist, dass wir durch einen erneuten Spendenaufruf den Menschen zeigen können, dass die ganze Situation sich noch längst nicht erholt hat“, sagt Sina Richter, die die Situation regelrecht umtreibt. „Es kommen immer noch jeden Tag tausende Geflüchtete mit ihren Tieren aus der Ukraine bei uns an und brauchen Unterstützung“, schildert sie eindringlich. Die Hilfe der Tierschützer laufe inzwischen vor Ort sehr strukturiert ab. Den vergangenen Wochen jedoch müssen auch die Helferinnen und Helfer Tribut zollen, die sich vor allem um die Tiere der Geflüchteten kümmern. „Die gehen oft unter, aber Hilfe wird da ja genauso benötigt. Wir alle sind zwar ziemlich erschöpft, aber trotzdem geben wir alles, um irgendwie zu helfen“, sagt die 27-Jährige.

Benötigt wird sowohl für die erste Notversorgung als auch die generelle Versorgung der Vierbeiner der Geflüchteten alles – von Katzenklos bis hin zu Futter und Näpfen. Quelle: Privat

Tierheim Falkensee bislang ohne Tiere aus Ukraine – jedoch mit Vierbeinern aus evakuiertem Tierheim aus Weißrussland

Im Tierheim Falkensee unterdessen mussten bislang noch keine Tiere aus der Ukraine beherbergt werden, wie Vivien Moedebeck auf MAZ-Nachfrage berichtet, jedoch „haben wir Tiere aus einem evakuiertem Tierheim in Weißrussland aufgenommen“, sagt sie. Zudem helfe man privaten Stellen, die Geflüchtete mit Tieren aufnehmen, mit Sach- und Futterspenden und vermittle auch Kontakte für Aufnahmekapazitäten mit Tieren.

Lesen Sie auch Der letzte Weg: Sina Richter kümmert sich um totgefahrene Haustiere

So können Havelländer mit Spenden für geflüchtete Tiere helfen:

Spenden können direkt bei den genannten Vereinen oder auch bei Sina Richter abgegeben werden. Sie steht für weitere Informationen und Nachfragen unter sina.c.richter@outlook.de zur Verfügung.