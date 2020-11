Rathenow

„Was die Corona-Zahlen betrifft, sieht es dort im Moment nicht so tragisch aus, was wohl damit zu tun hat, dass es dort wärmer ist. Allerdings gibt es auch keine verlässlichen Daten“, macht Elke Dartsch deutlich. Schlimmer als das Virus selbst seien in jedem Fall die Auswirkungen, die damit einhergehen.

Während sich hierzulande die meisten gerade darüber Gedanken machen, mit wie vielen Menschen sie Weihnachten feiern können, treibt Elke Dartsch vor allem eine Frage um: Wie geht es den Menschen in Gambia und wie steht es um die Hilfsprojekte, die mit Unterstützung zahlreicher Havelländer in den letzten Jahren angeschoben wurden?

Antworten darauf bekommt sie in den nächsten Tagen von Kerstin Gebhardt. Die Vorsitzende des Vereins Hand in Hand, den Elke Dartsch mit viel Engagement von Göttlin aus unterstützt, ist seit Montag in Gambia.

Rathenower füllen Hilfscontainer mit Spenden

Zum einen um den Menschen vor Ort zu zeigen, dass sie auch in der Krise nicht vergessen werden. Zum anderen um den Bau neuer Gemeinschaftsgärten zu planen und die Ankunft eines Containers mit Hilfsgütern vorzubereiten. „Wir dürfen gerade jetzt nicht nachlassen“, betont Elke Dartsch.

Der Container soll noch in diesem Jahr per Schiff auf den Weg gen Süden gebracht werden. An Board befinden sich unter anderem zahlreiche Spenden, die Menschen aus Rathenow und Umgebung abgegeben haben. Allen voran die Kinder und ihre Eltern sowie die Erzieher der Kita Zwergenland in Rathenow West.

Helfer des Vereins Hand in Hand packen die Spenden für Gambia, die mit einem Container gen Süden verschifft werden. Quelle: Privat

Bereits seit 2017 beteiligt sich die Kita aktiv an den Hilfsaktionen. Mittlerweile ist sogar ein Austausch zwischen den Kinder aus dem Havelland und denen in Gambia entstanden. Die Jungen und Mädchen malen Bilder und zeigen so den jeweils anderen, wie ihr Leben aussieht.

Das Ganze ist nichts anderes als die Fortsetzung des Projekts „Kinder der halben Sonnen“, das Elke Dartsch vor vielen Jahren als Leiterin der Göttliner Kita ins Leben rief.

Die Kinder der Rathenower Kita Zwergenland freuen sich über Bilder, die ihnen Kinder aus Gambia geschickt haben. Quelle: Privat

Bei den Zwergenland-Kindern kommt der Austausch über Grenzen hinweg gut an. Sie staunen nicht nur über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, sie dürfen auch immer mal wieder verschiedene Dinge, die Elke Dartsch aus Gambia mitbringt, verkosten.

„Den Wonjosaft lieben die Kinder besonders“, verrät die Göttlinerin. Sie ist froh, dass die Erzieher nicht nur das Projekt in Kooperation mit dem Verein Sonnenkind fortführen. Sie sammeln zudem regelmäßig mit Hilfe der Eltern Spenden.

Dieses Mal haben sie jede Menge Schuhe und Kleidung zusammengetragen, die bereits verpackt sind und demnächst im Container nach Gambia verschickt werden. „Wir hoffen sehr, dass wir zu Ostern nach Gambia fliegen können, um rechtzeitig da zu sein, wenn die Sachen eintreffen“, sagt Elke Dartsch.

Havelländer spenden 3500 Euro

Aber nicht nur die Kita hat sich beteiligt. Aus dem ganzen Landkreis folgten Menschen wieder dem Aufruf. „Die Spendenbereitschaft in der Region ist nach wie vor riesengroß. Wir konnten allein rund 3500 Euro an Geldspenden zusammentragen. Das ist eine große Hilfe für den Verein und damit für die Menschen in Gambia“, freut sich Elke Dartsch.

Auch der Landkreis Havelland unterstützt mittlerweile die Menschen in Gambia und spendete erst kürzlich Schultafeln.

Elke Dartsch weiß, all das wird dringend gebraucht, denn wenngleich das Coronavirus selbst sich bisher nicht allzu stark auf das afrikanische Land auswirkt, die Folgen der Krise bekommt Gambia dennoch mit voller Wucht zu spüren.

„Der Tourismus ist weggebrochen und Hilfsorganisationen kommen nicht mehr ins Land. Das ist im Moment für die Menschen vor Ort weitaus schlimmer als das Virus selbst“, so Dartsch.

Von Christin Schmidt