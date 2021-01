Havelland: Immer mehr Kurzarbeit 

Havelland

Die Arbeitslosigkeit steigt im Havelland saisonbedingt leicht an, der Teil-Lockdown hat aktuell noch keine direkte Auswirkungen, immer mehr Kurzarbeit. So die Kurzeinschätzung der Entwicklung auf dem havelländischen Arbeitsmarkt für Dezember 2020.

Mehr als 5000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet

In Zahlen heißt das: Im Dezember sind für das Havelland 5.035 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 1,3 Prozent oder 67 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent Punkte auf 5,8 Prozent gestiegen. Seit Beginn der Corona-Krise im März hat sich die Anzahl der Arbeitslosen um 452 Personen erhöht, das ist ein Plus um 9,9 Prozent, teilt die Agentur für Arbeit Nauen mit.

Verglichen zum Vorjahr ist das sogar ein deutlicher Anstieg um 689 Personen, also 15,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Havelland stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent-Punkte.

Zweigeteilter Markt im Havelland

Wie seit Jahren setzt sich ein Trend im Havelland fort: Der Arbeitsmarkt ist geteilt in Ost und West. So meldet die Geschäftsstelle Nauen eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, in Rathenow ist sie mehr als doppelt so hoch und liegt bei 9,8 Prozent.

Im Dezember sind im Havelland 384 Personen aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden, 278 Frauen und Männer konnten eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen. Derzeit sind 1217 offene Stellen gemeldet, das liegt drei Prozent unter dem Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im Dezember allerdings 270 Arbeitsstellen,was einen Anstieg um 16,4 Prozent zum Vorjahresmonat bedeutet. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Kurzarbeiter. Im Havelland waren es im Dezember 139 Anzeigen für 1268 Beschäftigte. Das ist deutlich mehr als noch im Monat November mit 615 Beschäftigten.

Kurzarbeit im April auf Höchststand

Insgesamt gab es eine lebhafte Entwicklung auf dem Kurzarbeitsektor: Im März arbeiteten 520 Betriebe mit 3.075 Beschäftigten kurz, im April waren es 949 Betriebe mit 6.937 Beschäftigten, im Mai 819 Betriebe mit 6.113 Beschäftigten und im Juni 588 Betriebe mit 3.428 Beschäftigten.

Für Januar rechnet die Agentur für Arbeit damit, dass die Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt weiter steigen wird. In welchem Ausmaß, das wird bestimmt von den Auswirkungen des Teil-Lockdowns.

Arbeitskräfte in vielen Berufen gesucht

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegte sich im vergangenen Jahr unter Vorjahresniveau. Es wurden seit Januar 3590 Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 128 Stellen weniger als im Vorjahr. Gesucht sind Beschäftigte in vielen Bereich, das reicht vom Pflegefachkräften über Dachdecker, Verkäufer bis zu Mechatronikern. Allein Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben im Havelland 24 freie Stellen gemeldet, sie suchen weiterhin Sachbearbeiter für verschiedene Aufgabenbereiche in Landwirtschaft, Umweltschutz und Bauwesen, aber auch Lehrer, Sozialarbeiter und Erzieher.

Von Marlies Schnaibel