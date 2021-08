Havelland: Impfangebot für Schüler

Falkensee/Rathenow

Der Landkreis Havelland unterbreitet den Schülern ein Impfangebot. Am 21. August können sich Schüler ab zwölf Jahren in Falkensee und Rathenow vom Impfteam der Johanniter gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer finden dort jeweils von 8 bis 15 Uhr statt. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden.

Landkreis Havelland mit Angebot für Kinder ab zwölf Jahre

Der Landkreis bezieht sich mit der Aktion auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern, danach können mittlerweile auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre gegen das Coronavirus geimpft werden, sofern eine ärztliche Aufklärung erfolgt und die Erziehungsberechtigten der Impfung zustimmen. Im Landkreis Havelland wird es für die betreffende Altersgruppe ein spezielles Impfangebot außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten in den Impfzentren in Falkensee (Stadthalle, Scharenbergstraße 15) und in Rathenow (Havellandhalle, Schopenhauerstraße 35) geben.

Erstimpfung am 21. August, Zweitimpfung im September

„Am 21. August 2021 stehen dabei zunächst die Erstimpfungen an, bevor drei Wochen später, am 11. September 2021, die Zweitimpfungen folgen“, erklärt Michael Koch, derzeit Leiter des Corona-Krisenstabes im Havelland. Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren, die das Impfangebot wahrnehmen möchten, müssen in Begleitung eines Elternteils oder einer erziehungs- oder sorgeberechtigen Person ins Impfzentrum kommen. Ein zugelassener Arzt der Johanniter wird vor Ort ein Aufklärungsgespräch führen. Volljährige Schüler ab 18 Jahren können das Angebot auch ohne elterliche Begleitung in Anspruch nehmen. „Mit Blick auf das gerade gestartete Schuljahr möchte ich alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern dazu aufrufen, von dem Impfangebot für Jugendliche Gebrauch zu machen“, so Michael Koch. Zur Impfung sind die Versichertenkarte sowie soweit vorhanden der Impfausweis mitzubringen.

Im Internet können notwendige Unterlagen unter www.brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads heruntergeladen werden.

