Havelland: Impfen für jedermann in Gymnasium und Kreishaus

Das Corona-Impfteam des Landkreises Havelland führt in der kommenden Woche zwei mobile Sonder-Impfaktionen durch. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Impfaktion im Havelland in Dallgow und Rathenow

So können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, den 24. November 2021, von 13 bis gegen 17 Uhr im Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz, Marie-Curie-Straße 1, gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Kreishaus in Rathenow, Platz der Freiheit 1, wird es am Freitag, den 26. November 2021, von 11 bis gegen 17 Uhr eine weitere Corona-Impfaktion geben.

Bei den beiden Aktionen können Personen ab zwölf Jahren eine Erst- oder Zweitimpfung bekommen. Die Zweitimpfung sollte einen zeitlichen Mindestabstand von vier Wochen zur Erstimpfung haben.

Booster-Impfung möglich

Zudem besteht die Möglichkeit der Auffrischungsimpfung. Diese Booster-Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission derzeit für folgende Personengruppen: Sie richtet sich an alle Personen ab 70 Jahren, an Bewohner und Betreute in Altenpflegeeinrichtungen (auch im Alter von unter 70 Jahren), an Berufstätige im medizinischen oder pflegerischen Bereich, an Immunsupprimierte oder Personen mit einer schweren Immunschwäche sowie an Personen, die eine Grundimmunisierung mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben.

Impfausweis und Versichertenkarte mitbringen

Die Impflinge sind aufgefordert, zu den Impfaktionen Impfausweis sowie Versichertenkarte mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für Biontech/Pfizer ausgefüllt und unterschrieben dabei.

Bei Kindern und Jugendlichen ist außerdem eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten erforderlich. Terminvereinbarungen sind für die beiden Impfaktionen in Dallgow-Döberitz und Rathenow nicht notwendig.

Daher kann es aber zu Wartezeiten bei den Impfungen kommen, so die Verwaltung, die den Andrang bei den Aktionen in Dallgow-Döberitz und Rathenow nicht abschätzen kann.

