Havelland

Am Montag tritt die neue Coronavirus-Impfverordnung in Kraft. Ab dann ist die Impfpriorisierung von Corona-Schutzimpfungen in Deutschland und damit auch in Brandenburg aufgehoben. Gleichzeitig können ab diesem Tag neben Betriebsärzten auch niedergelassene Privatärzte impfen. Das teilt der Landkreis mit. Freie Termine ab dem 7. Juni können bereits jetzt gebucht werden. Für Impfungen in Arztpraxen erfolgt dies über die Praxen selbst.

Eine Auswahl impfender Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist im Internet unter https://www.kvbb.de/patienten/impfpraxen/ zu finden. Terminbuchungen für die Impfzentren im Havelland sind weiterhin über die Telefon-Hotline 116 117 sowie über das Internet-Portal www.impfterminservice.de möglich. Weitere Informationen zum Coronavirus auf der Internetseite www.havelland.de/coronavirus.

Von MAZonline