Havelland: Inzidenz sinkt auf 88,35

Havelland

Allein im Impfzentrum des Landkreises Havelland in Falkensee sind seit der Eröffnung am 1.April mehr als 6400 Menschen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft worden. Im zweiten havelländischen Impfzentrum in Rathenow, das seit dem 14. April in Betrieb ist, gab es bisher mehr als 2000 Corona-Schutzimpfungen, ebenfalls vom Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer. „Das Feedback ist durchweg positiv aus der Bevölkerung, das freut uns sehr“, erläutert Oliver Herrmann, Leiter des Pandemiebereiches bei den Johannitern im Regionalverband Brandenburg-Nordwest, die beide Impfzentren im Auftrag des Landkreises betreiben.

278 Havelländer derzeit infiziert

Im Landkreis Havelland sind mit Stand vom 7. Mai seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 5943 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das sind 144 mehr als am Freitag der Vorwoche. Insgesamt gelten 5489 Personen inzwischen als genesen (Vorwoche: 5278), 176 Havelländer sind mit Covid-19 verstorben (Vorwoche: 175). Damit sind aktuell 278 Havelländer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Vorwoche: 346). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 88,35, im Vergleich zur Vorwoche: Da lag sie bei 101,84.

419 Personen unter Quarantäne gestellt

Im Zusammenhang mit den Corona-Neuinfektionen der zurückliegenden Woche wurden durch das havelländische Gesundheitsamt 419 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Insgesamt werden im Havelland aktuell täglich 745 Personen in Quarantäne telefonisch betreut. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in Seniorenpflegeeinrichtungen in Premnitz und Rathenow, in einem Hort in Dallgow-Döberitz sowie in einem Betrieb in Rathenow aufgetreten.

Neun Patienten in der Klinik

Aktuell werden in den Havelland Kliniken neun Patienten stationär behandelt, die sich mit dem Covid-19 Virus infiziert haben. Zwei von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden. Zusätzlich werden sieben Verdachtsfälle im Isolierungsbereich der Kliniken behandelt. Das teilten die Kliniken am Freitag mit.

Damit spiegelt sich in dieser Woche auch in den Havelland Kliniken das allgemeine Bild wider, dass die Fallzahlen rückläufig sind und die Infektionslage sich leicht verbessert. „Es ist nun erkennbar, dass die dritte Infektionswelle sich abflacht und die Mischung aus fortschreitenden Impfungen und Infektionsschutzmaßnahmen Wirkung zeigt“, gibt sich Geschäftsführer Jörg Grigoleit vorsichtig optimistisch. Auch in den Seniorenpflegezentren der Unternehmensgruppe ist die Situation bei Bewohnern und Mitarbeitern weiterhin stabil. „Für eine generelle Entwarnung ist es zu früh, aber es besteht die Chance, dass sich die Infektionslage auf einem abgesenkten Niveau einpendelt. Dann können auch wieder in größerem Umfang weitere Patientengruppen in unseren Häusern klinisch versorgt werden. Besonders wichtig ist die weitere Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen trotz des Impffortschritts.“

Impfstoff von Biontech Pfizer. Quelle: Michael Kappeler

Geimpft wird im Havelland in Impfzentren und bei Hausärzten. Die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Landkreis Havelland weisen jedoch noch einmal darauf hin, dass nur Termine für impfberechtigte Personengruppen wahrgenommen werden können und davon abzusehen ist, Termine ohne eine gültige Impfberechtigung oder Arbeitgeberbescheinigung zu buchen.

Impfberechtigung wird geprüft

Oliver Herrmann erklärt: „In den Impfzentren werden die Berechtigung zum Impfen und der entsprechende Nachweis dazu immer überprüft. Stellen wir vor Ort fest, dass keine Impfberechtigung nach Bundesimpfverordnung vorliegt oder ist die Arbeitgeberbescheinigung falsch ausgestellt, werden die Menschen ohne eine Impfung wieder nach Hause geschickt, was natürlich zu Unmut führt und Termine für tatsächlich Impfberechtigte blockiert.“

Aktuell können sich im Land Brandenburg alle Personen der Priorisierungsstufe 1 („höchste Priorität“) und alle Personen der Priorisierungsstufe 2 („hohe Priorität“) im Alter ab 18 sowie erste Personengruppen der Priorisierungsstufe 3 („erhöhte Priorität“) im Alter ab 18 impfen lassen. Ausnahme ist Astrazeneca, für diesen Impfstoff ist die Priorisierung aufgehoben. Auf der Internetseite des Landes Brandenburg www.brandenburg-impft.de kann detailliert nachgelesen werden, wer zu den impfberechtigten Personen gehört. Wer mit einer Bescheinigung vom Arbeitgeber kommt, muss zwingend das vom Arbeitgeber ausgefüllte Formular „Arbeitgeber- und Dienstherrnbescheinigung“ des Landes Brandenburg vorlegen. Eine selbst formulierte Bescheinigung wird in den Impfzentren nicht angenommen.

Terminvergabe über Online-Portal

Nach der Terminvergabe über das Online-Portal www.impfterminservice.de/impftermine werden im Impfzentrum zunächst die Identität und Impfberechtigung überprüft. Es folgen Informationen zum Lesen und das Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Die Impfung wird durch medizinisches Personal oder Ärzte vorgenommen und im Impfpass dokumentiert. Liegt kein Impfpass vor, stellen die Mitarbeitenden vor Ort eine Impfbescheinigung aus. Anschließend erfolgt eine 30-minütige Wartezeit im Nachbeobachtungsbereich, um bei möglichen Impfreaktionen handeln zu können. Das kommt allerdings sehr selten vor. Abschließend geht es zur Abmeldung, wo auch kontrolliert wird, ob ein zweiter Impftermin gebucht ist.

Von MAZonline