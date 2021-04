Havelland

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland ist am Freitag wieder über die 100er-Marke gestiegen. Sie liegt aktuell bei 101,84. Dementsprechend bestehen weiterhin nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. In dieser Zeit ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet, zum Beispiel der Weg von oder zur Arbeit, die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe oder die Versorgung von Tieren. Bis 24 Uhr ist darüber hinaus das Joggen oder ein Spaziergang allein erlaubt, informiert die Kreisverwaltung.

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche war die Inzident erstmals seit dem 23. März wieder unter den Wert 100 gefallen. Erst wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, tritt die sogenannte Corona-Notbremse am übernächsten Tag außer Kraft.

Zurzeit dürfen große Teile des Einzelhandels also nur öffnen, wenn die Kunden vorher einen Termin vereinbart haben und zudem ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis nachweisen können, so Kreissprecher Normen Giese. Das gelte auch für den Besuch von Außenbereichen zoologischer oder botanischer Gärten sowie beim Friseur oder der Fußpflege.

Im Landkreis Havelland sind aktuell, Stand vom Freitag, seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 5799 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das sind 165 mehr als am Freitag der Vorwoche. Insgesamt gelten 5278 Personen inzwischen als genesen (Vorwoche: 5056), 175 Havelländer sind mit Covid-19 verstorben (Vorwoche: 171). Damit sind aktuell 346 Havelländer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Vorwoche: 407).

Im Zusammenhang mit den Corona-Neuinfektionen in dieser Woche wurden vom havelländischen Gesundheitsamt 382 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Insgesamt werden im Havelland aktuell täglich 797 Personen in Quarantäne telefonisch betreut. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in Seniorenpflegeeinrichtungen in Rathenow, in Schulen in Falkensee, Nauen und Rathenow sowie in Kitas in Brieselang und Dallgow-Döberitz aufgetreten. Betroffen waren zudem ein Übergangswohnheim in Schönwalde-Gien sowie Betriebe in Nauen und Falkensee.

Von MAZonline