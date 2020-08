Havelland

Der Verein „Boje“ hat im Jahr 2019 begonnen, Menschen im Havelland zu beraten, die Konflikte mit dem Jugendamt austragen. Auf Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sollte eigentlich eine Ombudsstelle für Personen eingerichtet werden, die mit dem Jugendamt in Konflikt geraten. Später gab es einen Kompromiss: Boje berät einmal im Monat in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

Die Bedingungen

Der Landkreis Havelland sollte zunächst die Raummiete und die Fahrtkosten übernehmen und das Angebot bekannt machen.

Vereinbart war eine Erprobungsphase, die Ende Dezember vergangenen Jahres endete. Zum Ende der Erprobungsphase soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, das Angebot dauerhaft beizubehalten.

Eine Lücke

Durch diese Überprüfung hat sich eine Lücke bei den Beratungsstunden aufgetan. Über ein halbes Jahr kamen die Berater nicht ins Havelland. Nun gibt es einen Neustart, wie der Verein wissen lässt.

Das will „Boje“

„In schwierigen Lebenslagen haben junge Menschen, deren Eltern und Pflegeeltern einen gesetzlichen Anspruch auf staatliche Hilfe“, schreibt dazu jetzt der Verein Boje. Nicht immer seien sich die Fachkräfte des Jugendamtes mit den Betroffenen einig, ob eine Hilfe notwendig ist. Oder die Meinungen gehen auseinander, welche Hilfe die richtige für einen jungen Menschen ist.

Wolfgang Gall ist der zuständige Fachdezernent für das Jugendamt. Quelle: Joachim Wilisch

Aufgabe von Boje ist es, bei Konflikten mit dem Jugendamt zu vermitteln. Es soll eine Lösung gefunden werden, die dem jungen Menschen wirklich hilft. In Absprache mit dem Jugendamt des Landkreises Havelland bietet der Verein Beratungs- und Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (Boje) ab sofort für junge Menschen, deren Eltern oder Pflegeeltern wieder eine Sprechstunde an.

So geht es weiter

Der nächste Termin ist am 13. August von 15 bis 18 Uhr im Familien- und Generationenzentrum in Nauen ( Ketziner Straße 1). Danach sind die Berater jeden zweiten Donnerstag im Monat vor Ort. Anmeldung und Kontakt über 0331/7043 4536 oder per Email an die Adresse info@boje-brandenburg.de.

Richtiger Weg

Der Antrag der Bündnisgrünen war bereits im Jahr 2018 auf den Weg gebracht worden, nachdem vor dem Rathenower Jugendamt Demonstrationen angekündigt waren, die allerdings nicht in allen Fällen auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Grünen im Kreis bezeichnen die nun gefundene Kompromisslösung mit Hilfe des Vereins Boje als richtigen Weg.

Partei ergriffen

Grundsätzlich hatte der zuständige Jugenddezernent, Wolgang Gall ( CDU), Partei für seine Behörde ergriffen. Im Zuge der Debatte um eine Ombudsstelle sagte er: „In meiner Tätigkeit als der für das Jugendamt verantwortliche Fachdezernent hat es im Jugendamt keine nennenswerten Fehlentscheidungen gegeben.“ Kritik, so räumt Gall ein, gebe es: „Zum Beispiel an Bearbeitungszeiten.“ Das Jugendamt im Landkreis Havelland habe sich fachlich weiterentwickelt. Dazu gehören auch juristische Schulungen.

Das war im Jahr 2018. 24 Monate später wird das Beratungsangebot wieder aufgegriffen. Der Bedarf scheint vorhanden.

Von Joachim Wilisch