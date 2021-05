Havelland: Kampf gegen Eichenschädling beginnt

Nauen/Rathenow

Die neuen Blätter an den Straßenbäumen und Sträuchern sind ausgetrieben, jetzt werden die Raupen des Eichenprozessionsspinners wieder aktiv. In diesem Jahr beginnt der Einsatz zur Bekämpfung der Raupen in den Bereichen der Straßenmeistereien Nauen und Rathenow ab Donnerstag, dem 27. Mai. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit. Die Einsätze sind abhängig vom Wetter. Wenn absehbar ist, dass es regnet, wird die Bekämpfung der Raupen verschoben.

Fressfreudiger Schädling

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling, dessen junge Raupen sich hauptsächlich von den frisch ausgetriebenen Blättern in Eichen ernähren. Mit ihren Härchen können sie starke allergische Reaktionen beim Menschen hervorrufen. Nach mehrjährigem Befall ist ein Absterben der Bäume und Sträucher möglich. Um dies zu verhindern, spritzen spezialisierte Fachfirmen im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen das Biozid „Foray ES“. Dieses Mittel ist ein in der Natur vorkommendes Bakterium, das in aufbereiteter Form in einer wässrigen Lösung ausgebracht wird. Für andere Insekten und für den Menschen ist das Biozid nicht gefährlich. Es wird ausschließlich vom Boden ausgebracht.

Arbeit an Bundes- und Landesstraßen

Die Bekämpfungsmaßnahmen werden an befallenen Bäumen an Bundes- und Landesstraßen durchgeführt. Der Landestrieb Straßenwesen bittet um Verständnis, wenn die Straßen im Bereich der Bekämpfungsmaßnahmen kurzzeitig abgesperrt werden müssen.

