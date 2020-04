Havelland

Am Ostersonntag, 12. April, stieg die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Havelland auf 129 Personen an. Das ist ein Anstieg um zwei Personen von Samstag auf Sonntag. Am Montag kamen keine weiteren Infizierten dazu.

Die Zahl der Patienten, die an den Folgen von Covid-19 verstorben sind, liegt nach wie vor im Landkreis bei vier. Über die Osterfeiertage kamen im Havelland auch keine neuen Todesfälle dazu.

Am Samstag, 11. April, waren im gesamten Havelland 127 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit stieg die Zahl der Infizierten innerhalb eines Tages laut Gesundheitsamt um drei Personen an. Einen Tag zuvor waren fünf Neuinfizierte dazu gekommen.

In Brandenburg Anstieg um 102 Fälle in 24 Stunden

Am Donnerstag, 9. April, hatte das Gesundheitsamt sieben weitere Menschen registriert, die positiv auf den Virus getestet worden waren.

In Brandenburg hat sich dagegen die Zahl der laborbestätigten Fälle an COVID-19 von Sonntag auf Montag innerhalb von 24 Stunden um 102 erhöht.

So waren am 13. April laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 2.075 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst. Von Samstag auf Sonntag waren 53 positiv getestete Personen dazu gekommen. Einen Tag zuvor waren es 52.

Havelland orientiert sich an anderen Kreisen

Aus welchen Städten und Gemeinden im Havelland die Infizierten kommen, darüber gibt die Kreisverwaltung nach wie vor keine Auskunft. Es werden lediglich die Zahlen für den gesamten Landkreis veröffentlicht.

Man orientiere sich daran, wie die Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg in dieser Sache verfahren, so Landrat Roger Lewandowski ( CDU).

Von Christin Schmidt