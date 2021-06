Havelland: Keine Maskenpflicht an Grundschulen mehr

Havelland

Der Corona-Inzidenzwert im Havelland ist weiter gesunken: Freitag betrug er im Havelland 4,9, in der Vorwoche stand er bei 5,5. In der zurückliegenden Woche hat es im Landkreis zwölf Corona-Neuinfektionen gegeben. Das havelländische Gesundheitsamt hat 58 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Insgesamt werden derzeit 94 Personen in Quarantäne telefonisch durch das Gesundheitsamt betreut. Seit Beginn der Pandemie sind 6267 Personen aus dem Havelland positiv auf Covid-19 getestet worden, 181 Havelländer sind mit der Erkrankung verstorben.

Weniger Einschränkungen: vieles wieder möglich

Aufgrund der anhaltend niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland unter 20 gelten seit dem 17. Juni die Regelungen der durch das Landeskabinett beschlossenen Umgangsverordnung. Damit ist bis auf wenige Einschränkungen wieder vieles gestattet.

Die Testpflicht entfällt an vielen Stellen, so in der Innengastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseur, bei touristischen Übernachtungen und bei Kulturveranstaltungen. Sie gilt nur noch dann – unabhängig von der Inzidenz – in Schulen, für Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, beim Kontaktsport im Innenbereich sowie in Diskotheken und Clubs.

Maskenpflicht noch in geschlossenen Räumen

Im Freien entfällt die Maskenpflicht. So müssen bei Open-Air-Veranstaltungen, Versammlungen, Wochenmärkten und in der Außengastronomie keine Masken mehr getragen werden. Die Maskenpflicht gilt nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen.

Für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen besteht keine Maskenpflicht. Diese gilt nur für Schüler ab der Jahrgangsstufe 7, ausgenommen beim Sport.

Prüfungs- und Abschlussfeiern dürfen mit bis zu 100 Gästen im Außenbereich und mit bis zu 50 Gästen im Innenbereich stattfinden.

Keine neuen Covid-Fälle

Die positive Situation der gesunkenen Inzidenzwerte spiegelt sich auch in den Havelland-Kliniken wider. „Seit zwölf Tagen hatten wir keinen bestätigten Covid-19-Fall mehr in unseren Kliniken und es sind auch nur noch einzelne Verdachtsfälle. In den Seniorenpflegezentren ist es gleichfalls zu keinem weiteren Ausbruchsgeschehen gekommen“, berichtet Geschäftsführer Grigoleit erleichtert. „Die dritte Welle ist überstanden und noch vor den Sommerferien kann der Regelbetrieb der Kliniken voll aufgenommen werden. Hinter uns liegt mit 14 Monaten ein langer Weg, der alle Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen viel Kraft gekostet hat. Die finanzielle Anerkennung, die in allen Gesellschaften der Unternehmensgruppe gezahlt wurde, kann nur sehr begrenzt den Dank für das Geleistete ausdrücken.“

Betten werden umstrukturiert

Die für Covid-19-Patienten freigehaltenen Kapazitäten werden in den Kliniken weiter reduziert, so dass in Nauen 20 zusätzliche Betten für die Behandlung von Patienten mit anderen Erkrankungen zur Verfügung stehen.

Die Umgangsverordnung erlaubt seit dem 16. Juni auch weitere Lockerungen bei den Besuchsregelungen. Grundsätzlich ist es wieder möglich, alle Patienten zu besuchen. Die Anzahl der Besuchenden ist nicht mehr begrenzt, sondern wird vom Krankenhaus gemäß den räumlichen Möglichkeiten so gesteuert, dass die sicheren Abstände eingehalten werden können. Die Havelland-Kliniken bitten Besucher weiterhin um eine telefonische Voranmeldung. In der Klinik ist am Besuchstag der Nachweis eines aktuellen negativen Tests, einer vollständigen Schutzimpfung oder einer Genesenen-Bescheinigung erforderlich. Während des Besuchs ist eine FFP-2-Maske zu tragen.

Für werdende Eltern gibt es die gute Nachricht, dass unter Wahrung dieser Schutzmaßnahmen bei einem Kaiserschnitt nun auch die Väter wieder mit in den OP dürfen.

Von MAZonline