Premnitz

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVB) hat dem Sprecher der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Havelland, Ralf Tebling, jetzt mitgeteilt, dass die KVB die Fahrtkosten zu den Impfzentren nicht übernehmen kann. Tebling hatte in einem Brief vorgeschlagen, Transporte zu den Impfzentren anzubieten.

Hintergrund ist, dass beispielsweise in Premnitz viele Senioren, die noch alleine im eigenen Haushalt wohnen und jetzt impfberechtigt sind, keine Möglichkeit haben, ein Impfzentrum anzufahren.

Leider nicht möglich

Helena Bebert-Golmick schreibt dazu in ihrem Brief an Ralf Tebling: „Zur Übernahme der Fahrtkosten muss ich Ihnen mitteilen, dass dies durch die KV leider nicht möglich ist.“ Sammeltransporte empfehle die KVB nicht. Die Ansteckungsgefahr sei dann noch.

Allerdings prüfen einige Städte und Gemeinden, so Bebert-Golmick, ob sie die Transporte in eigener Hoheit und selbstständig finanziert, übernehmen können. Dem widerspricht der Premnitzer Bürgermeister: „Die Aussage, dass einige Städte und Gemeinden, prüfen, ob sie Fahrten in eigener Hoheit und selbstständig finanziert anbieten, kann nicht bestätigt werden.“

Aufziehen des Spritzen mit den Corona-Impfschutzmittel. Quelle: Rüdiger Böhme

Dies habe sich auch bei einer Schaltkonferenz mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg, an der die Oberbürgermeister und Sprecher der Kommunalen Arbeitsgemeinschaften teilnahmen, nicht ergeben.

KVB-Referentin Helena Bebert-Golmick gibt aber auch den Hinweis auf die Empfehlung, dass Krankenkassen in Fällen, in denen die Schutzimpfung gegen das Coronavirus nicht durch ein mobiles Impfteam oder durch anderweitige Maßnahmen der Bundesländer sichergestellt wird, die Fahrtkosten für das medizinisch notwendige Transportmittel bis zum nächsten Impfzentrum übernehmen. Das soll befristet bis März gelten.

Der Mediziner Hanjo Pohle (links) aus Rathenow betont, Allgemeinärzte könnten schon jetzt mitimpfen. Quelle: Bernd Geske

Eine Impfung durch Hausärzte vor Ort ist nach Ansicht der KVB vorerst nicht möglich. Zwar sei es richtig, dass die so genannte „Herdenimmunität“ nur durch Impfung in den Allgemeinarztpraxen erreicht wird. „Sobald es einen passenden Impfstoff gibt, müssen die Impfungen in den Praxen erfolgen“, so Bebert-Golmick.

Auf sich gestellt

Das sei aber bei den Impfstoffen, die derzeit verwendet werden, nicht möglich. „Wir haben uns seit Beginn der Impfdiskussion wiederholt gegenüber der Landesregierung dafür ausgesprochen, die Arztpraxen schnellstmöglich in die Impfungen zu involvieren“, so die Referentin.

Transporte zu Impfzentren – ob alleine oder mit einer Gruppe – müssen die Senioren, die ein Impfzentrum aufsuchen müssen, also vorerst selber organisieren. Zumeist sind die Betroffenen – wenn sie denn einen Impftermin haben – auf Familienunterstützung angewiesen.

Von Joachim Wilisch