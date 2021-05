Havelland Klinik hat noch sechs Covid-Fälle

Havelland

Die stationäre Versorgung von Infektionsfällen stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. „Seit 15 Tagen ist die Anzahl der bestätigten Fälle in den Havelland Kliniken durchgängig im einstelligen Bereich“, berichtet Kliniksprecherin Babette Dietrich.

Aktuell werden sechs Patienten stationär behandelt, die sich mit dem Covid-19 Virus infiziert haben. Zwei davon müssen intensiv-medizinisch versorgt werden. Zusätzlich werden drei Verdachtsfälle im Isolierungsbereich der Kliniken behandelt.

Zurück zum Normalbetrieb

„Diese erfreuliche Entwicklung ermöglicht es uns, die bislang für die Versorgung von Covidpatienten vorgehaltenen Kapazitäten deutlich zu reduzieren. In den Havelland Kliniken werden entsprechend nach Pfingsten noch 30 Betten zur Covid-Versorgung stehen, davon vier im speziell eingerichteten Intensivbereich“ skizziert Geschäftsführer Jörg Grigoleit die weitere Entwicklung.

Das wirkt sich auf den übrigen Klinikbetrieb aus, der bisher ganz auf die Covid-Zahlen ausgerichtet war. „Wir werden dann auch wieder drei Operationssäle in Nauen betreiben und damit zusätzliche Termine für Eingriffe bei Patienten vereinbaren, sodass wir einen weiteren Schritt in Richtung des Regelbetriebs gehen können“, so der Geschäftsführer der Havelland Kliniken.

Der Geschäftsführer der Havelland Kliniken, Jörg Grigoleit. Quelle: Andreas Kaatz

Die Impfungen gehen voran und das sei sicher der wesentliche Faktor für diese positive Entwicklung, diagnostiziert Grigoleit die Lage. Aber: „Während durch den Abbau der Priorisierung immer mehr Menschen Anspruch auf eine Impfung haben, läuft die Auslieferung der Impfstoffe weiterhin nicht reibungslos.“

Geduld beim Impfprocedere

Das erwecke den Unmut vieler Impfwilliger, die sich um Termine in den Praxen bemühen. Auch Arztpraxen in den Medizinischen Versorgungszentren der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe nehmen neben den regulären Patientenbehandlungen Schutzimpfungen vor. Dementsprechend hoch ist der telefonische Ansturm dort. „Wir bitten unsere Patientinnen und Patienten herzlich um Verständnis und Geduld für die angespannte Situation, die wir weder verursacht haben, noch ändern können. Wir setzen alles daran, die an unsere Praxen ausgelieferten Dosen umgehend zu verimpfen. Ergänzend dazu können wir vorläufig nur Wartelisten führen“, so Pressesprecherin Dietrich.

Von Joachim Wilisch