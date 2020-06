Havelland

Die Ausbreitung des Corona-Virus ist in der Region Havelland in den letzten Wochen stabil auf einem niedrigen Level geblieben. Darum wird die Havelland Klinik nunmehr den Abstrichpoint für Tests in Rathenow schließen. Es bleibt der Abstrichpoint in Nauen.

Eine Stelle pro Kreis

„Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat angesichts dieser Situation in Brandenburg festgelegt, dass es künftig ausreicht, eine zentrale Stelle pro Landkreis für Corona-Testabstriche zu betreiben“, so der Geschäftsführer der Kliniken, Jörg Grigoleit.

Auch in Arztpraxen

Im Landkreis Havelland werde dafür der Abstrichpoint Nauen ab Juni in der Ketziner Straße genutzt, da hier das Patientenaufkommen deutlich höher ist als im Westhavelland. Bis Juni wurde auch im westlichen Havelland ein zentraler Abstrich-Point auf dem Gelände der Klinik Rathenow betrieben. Darüber hinaus können Abstriche auch grundsätzlich in den Arztpraxen durchgeführt werden.

Klinik-Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Quelle: Andreas Kaatz

Der havelländische zentrale Abstrich-Point in Nauen war im März als Gemeinschaftsprojekt initiiert worden. Oberstes gemeinsames Ziel war es, Personen, die möglicherweise mit Covid-19 infiziert sind von Nichtinfizierten zu trennen und auch auf diese Weise das Infektionsrisiko im Havelland zu senken. „Diese Vorgehensweise wurde von den niedergelassenen Ärzten als auch von der Amtsärztin befürwortet“, so Grigoleit.

Gute Abläufe

Es gelang für die Abstrichpoints effiziente Arbeitsabläufe zu entwickeln. Patienten, die getestet werden sollen, werden von ihrem Hausarzt zu einem festen Termin angemeldet. Es entstehen so kaum Wartezeiten, zumal sich die diensthabenden Ärzte beziehungsweise. medizinischen Fachangestellten ausschließlich auf das standardisierte „Abstreichen“ der Patienten beschränken.

Behandelnde Hausärzte beziehungsweise die Patienten werden schnell über das Testergebnis informiert. Eine zweite Information geht zum Gesundheitsamt, damit hier eine Quarantäne ausgesprochen oder mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen begonnen werden kann.

Die Zahlen

Insgesamt wurden 673 Personen in den Abstrichpoints Nauen und Rathenow abgestrichen. Davon waren 532 Personen in Nauen und 141 in Rathenow.

