Havelland

Die Gesellschaften der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe werben um Auszubildende. Mit 2150 Beschäftigten ist sie einer der größten regionalen Arbeitgeber und auch der größte Ausbilder im Havelland.

„Zurzeit haben wir 141 Auszubildende in unseren Reihen“ berichtet Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Den Großteil davon stellen die zukünftigen Pflegekräfte, die ja auch die mit Abstand größte Beschäftigtengruppe in unseren Einrichtungen stellen. Um die personelle Situation in der Geburtshilfe zu verbessern, bilden die Kliniken auch fortlaufend Hebammen aus. Gegenwärtig sind im Kreißsaal neun Hebammenschülerinnen unter Vertrag. Eine wesentliche Voraussetzung für den Betrieb der Kreißsäle ist neben der ausreichenden Zahl von Geburten die stabile personelle Ausstattung mit Hebammen“, stellt Geschäftsführer Jörg Grigoleit fest.

Öffentliche Wahrnehmung durch Corona

Die ohnehin anspruchsvolle Tätigkeit im Gesundheitsbereich, die oft Arbeitszeiten in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen mit sich bringt, ist durch die Corona-Pandemie noch einmal besonders in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.

In der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe hat Ausbildung dauerhaft einen hohen Stellenwert, denn durch Renteneintritte und Umzüge sind immer wieder Stellen nachzubesetzen. Und wenn Erweiterungen anstehen wie der Neubau des Seniorenpflegezentrums in Wustermark gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass ein Mix aus erfahrenen Kollegen und jungen Kräften zusammengestellt wird. Für Geschäftsführer Grigoleit sind Arbeitsplätze im Bereich Gesundheit absolut zukunftssicher. Wer in der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe seine Ausbildung absolviert, wird von Mentoren und Praxisanleitern begleitet und hat nach erfolgreichem Abschluss die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-bedingt sind seit einem Jahr alle Messen und Ausbildungsbörsen und die Besuche in den Schulen ausgefallen oder digital gelaufen, was die Gewinnung von Nachwuchs deutlich schwieriger gestaltet. Umso glücklicher ist man im Unternehmensverbund, dass auch für Herbstrunde schon fast alle Plätze besetzt sind. Insgesamt beginnen in diesem Jahr 58 Auszubildende. Eine Übersicht der freien Ausbildungsplätze und Stellen ist auf der Homepage der Unternehmensgruppe zu finden.

Von MAZonline