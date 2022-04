Havelland

Mittlerweile sind etwa 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Havelland angekommen. Im Land Brandenburg wurde die Regelung getroffen, dass die Krankenhäuser die medizinische Erstversorgung dieser Personengruppe übernehmen. Auch die Havelland Kliniken beteiligen sich daran. Das kündigte am Freitag Kliniken-Sprecherin Babette Dietrich an.

Ab dem heutigen Montag werden in der Klinik Nauen die Flüchtlinge entsprechend untersucht, die in Sammelunterkünften im östlichen Havelland wohnen. In der Klinik Rathenow beginnt diese Aktion für den Bereich des westlichen Havellands am Montag, 11. April, also eine Woche später.

Havelland: Terminvereinbarung nötig an Kliniken

Zeitversetzt danach werden an beiden Klinikstandorten die Erstuntersuchungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten, die eine private Unterkunft haben. Für sie ist diese Erstuntersuchung freiwillig.

Sie werden vom Landkreis schriftlich zu Untersuchungen in den Kliniken eingeladen. Auch dafür müssen Termine vereinbart werden, die Einzelheiten dazu erhalten die Betroffenen in einem Brief per Post.

„Wir haben die verschiedenen Impfaktionen der letzten Monate gemeistert und sind von daher zuversichtlich, dass wir auch für die Erstuntersuchungen, die zusätzlich zum Klinikbetrieb laufen, gute Abläufe entwickeln werden. Dennoch müssen wir hier wieder neu denken und auch die sprachlichen Hürden nehmen. Wir bitten daher herzlich darum, dass nur diejenigen zur Untersuchung kommen, die einen Termin haben“, wirbt Babette Dietrich, Pressesprecherin der Havelland Kliniken, um Verständnis.

Havelland-Kliniken suchen Helfer

Viele Havelländerinnen und Havelländer engagieren sich ehrenamtlich in der Begleitung von ukrainischen Flüchtlingen. „Wer noch Kapazitäten und Interesse hat, die Betreuung der Erwachsenen wie Kindern während der medizinischen Erstversorgung zu unterstützen, kann sich gerne in den Kliniken melden“, sagt Babette Diedrich.

Für die Klinik Nauen geht dies unter der Telefonnummer 03321/42- 0, für die Klinik Rathenow unter der Telefonnummer 03385/555 -0.

