Havelland Kliniken: Mehr Betten für Corona-Patienten

15 mit dem Coronavirus infizierte Patienten werden aktuell in den Havelland Kliniken stationär behandelt. Dies teilte Kliniksprecherin Silke Monte am Freitag mit. Drei der Patienten müssen beatmet werden. Da die aktuellen Zahlen täglichen Schwankungen unterliegen, gelte es die Situation aufmerksam zu beobachten, so Monte weiter.

„Die anhaltende Pandemie verlangt den vollen Einsatz unserer Ärzteteams und Pflegekräfte. Die Mitarbeitenden in allen Bereichen unserer Unternehmensgruppe haben erheblich mit der außerordentlichen Belastungssituation zu kämpfen“, beschreibt Geschäftsführer Jörg Grigoleit das aktuelle Geschehen in den Havelland Kliniken. Bisher hätten größere Ausbruchsgeschehen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen des Unternehmens jedoch dank des Engagements der Mitarbeitenden vermieden werden können.

Zukünftig 32 Betten für Corona-Patienten in Nauen

Grigoleit kündigte zudem an, das Bettenkontingent für Corona-Patienten zur Bewältigung der anhaltend hohen Infektionszahlen in der Klinik in Nauen auf 32 auszuweiten. Neben der Konzentration der Covid-Fälle in der Nauener Klinik seien dabei auch die ausgewiesenen Isolierungsbereiche und das differenzierte Verfahren zur Testung von Patienten wie Mitarbeitern zu nennen. Der Einsatz von Schnelltests erlaube eine zügige und sichere Steuerung der Patienten, heißt es weiter. Gut bevorratet haben sich die Havelland Kliniken mit „der wichtigen Ressource der Schutzausrüstung“, so Grigoleit. Aktuell werde zudem in der Unternehmensgruppe das Interesse der Mitarbeiter und Bewohner an einer Covid-Schutzimpfung ermittelt.

Der Krankenstand in den Havelland Kliniken bleibe für diese Jahreszeit auf einem stabilen Level, informierte Silke Monte. Von den mehr als 2000 Mitarbeitern seien aktuell 31 wegen einer Corona-Infektion oder auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Hinzu kommen die in der Regel kurzen Ausfälle wegen Erkältungen und Grippe. Um beide Ausfallarten voneinander abgrenzen zu können, werden umfangreiche Testungen durchgeführt.

Besuche in Seniorenpflegezentren unter Auflagen weiterhin möglich

Die Lage in den vier Seniorenpflegezentren des Verbundes ist bei Bewohnern und Pflegeteams weiterhin stabil, heißt es. Dies sei auch auf die konsequente Einhaltung und Umsetzung bestehender Infektionsschutzmaßnahmen zurückzuführen. Angemeldete Besuche sind daher unter diesen Auflagen möglich.

Von Nadine Bieneck