180 Pflegefachkräfte werden derzeit an der Pflegeschule der Havelland Kliniken in Nauen ausgebildet. Sie sind der Goldstaub einer Branche, die schon vor der Corona-Pandemie über einen „Pflegenotstand“ ächzte. Der MAZ erzählen Lea Marie (16), Gina-Marie (18), Luca (19) und Flomin (34), warum sie das von einer Ausbildung in der Pflege dennoch nicht abgehalten hat.