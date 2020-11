Havelland Kliniken sind vorbereitet: Bislang nur bestätigte Fälle in Nauen

Havelland

Bei den Havelland Kliniken ist man für die zweite Welle der Corona-Pandemie gewappnet. Zum Ende vergangener Woche wurden in der Klinik in Nauen sieben bestätigte Fälle sowie zwei Verdachtsfälle behandelt. In der Klinik in Rathenow gab es einen Verdachtsfall. Die Kliniken registrieren in jedem Fall „eine steigende Zahl klinisch zu behandelnder Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben“, teilte Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland Kliniken, mit.

In Anlehnung an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) seien in den Häusern Isolierungsbereiche eingerichtet worden, „um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten“, so Dietrich. Diese seien im Pandemieverlauf durchgängig beibehalten worden. „Das bislang überschaubare Fallaufkommen hatte es gestattet, die Kapazitäten zwischenzeitlich herunterzufahren“, blickte die Kliniksprecherin auf die vergangenen Monate zurück. Es sei jedoch bei einer getrennten Ver- und Entsorgung der Klinikbereich geblieben, „auch die Dienstpläne sehen entsprechend getrennte Einsätze des Personals vor“.

Abstrichmanagement und eingeschränkte Besucherregelungen

In den Häusern gibt es ein geregeltes Abstrichmanagement für Patienten, Mitarbeiter und Dienstleister der Klinik. Eingeschränkt ist grundsätzlich aktuell die Besuchsregelung vor Ort, die dem jeweiligen Infektionsgeschehen angepasst werde. Um dessen Einhaltung abzusichern, werden in den Klinikhäusern neben einer Voranmeldung auch Einlasskontrollen durchgeführt. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist obligatorisch.

Der Vorrat an Schutzausrüstung in den Kliniken ist derzeit nicht kritisch. „Nach den Erfahrungen des Frühjahrs haben wir uns sowohl gut bevorratet als auch ein Kontingentierungskonzept erarbeitet und überwachen unsere Bestände fortlaufend“, erklärte Babette Dietrich auf MAZ-Nachfrage.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von Nadine Bieneck