Havelland: Konzert im Schlossgarten Kleßen

Kleßen

Die Havelländischen Musikfestspiele laden für den 4. September zu einem Gartenkonzert nach Kleßen ein. Ab 16 Uhr wird das Streichquintett des Berolina Ensembles im Schlossgarten Kleßen unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Luigi Boccherini spielen.

Berolina Ensemble mit Werken der Spätromantik

Nicht die bekannten Standardwerke gemischter und groß besetzter Kammermusik, sondern unentdeckte Kompositionen sollten im Vordergrund stehen, als Klarinettistin Friederike Roth und Geiger David Gorol 2009 das Berolina Ensemble ins Leben rufen. Mehr als einhundert Werke der Spätromantik und des 20. Jahrhunderts haben sie bereits gesammelt und so ihr Repertoire, bestehend aus Meisterwerken von Schubert, Mozart oder Beethoven, um unbekannte, aber umso erfrischendere Stücke erweitert.

Spielzeugmuseum Kleßen geöffnet

Neben dem musikalischen Programm gibt es an diesem Nachmittag auch noch eine Vielzahl anderer kleiner Highlights rund um das Schlossensemble zu entdecken. So werden beispielsweise in dem Schlossgarten zahlreiche Blumenzwiebeln zum Verkauf angeboten, es gibt eine Kaffee- und Kuchentafel, sowie Leckeres vom Grill. Außerdem haben sowohl das Kinderbuchmuseum mit der Sonderausstellung „Unterwegs im Anderswo. Über Märchen und Märchenbücher“ als auch das Spielzeugmuseum an diesem Tag geöffnet.

Derzeit gilt jeweils die aktuelle Eindämmungsverordnung gegen Covid-19.

Kartenbestellung unter Telefon 033237/8 59 63 oder Onlineshop www.havellaendische-musikfestspiele.de

