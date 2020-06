Havelland

Seit Beginn des Monats haben die Havelland Kliniken damit begonnen, schrittweise ihre Kapazitäten in den Häusern wieder hochzufahren. Das teilt jetzt Klinik-Sprecherin Silke Monte mit. Aufgrund der Auflagen zur Ausbreitung des Coronavirus waren seit Mitte März dieses Jahres alle planbaren Behandlungen vertagt worden. Akute Notfälle wurden behandelt, ebenso fanden Entbindungen statt.

Schritt für Schritt

Die Rückkehr zum bisherigen Klinikalltag könne jedoch nur stufenweise erfolgen. Es seit auf das konsequente Einhalten von Schutzmaßnahmen zurückzuführen, dass es in den Einrichtungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe bisher kein gravierendes Ausbruchsgeschehen bei Patienten, Bewohnern oder Mitarbeitenden gab.

„Wir freuen uns darüber, dass die Zahl der Fälle bisher auf niedrigem Level geblieben ist und so wieder mehr Patienten in unseren Häusern behandelt werden können. Umso wichtiger ist es jedoch, auch künftig bei einer klinischen Behandlung sichere Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu bieten“, so Mike Lehsnau, Ärztlicher Direktor der Havelland Kliniken.

Klinik-Leiter Mike Lehsnau. Quelle: Andreas Kaatz

Ein zentrales Element sind Abstriche bei allen Patienten vor Aufnahme. Die Behandlung erfolgt erst nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses. Für das Klinikpersonal ist gleichfalls ein Testverfahren geregelt.

Aufnahme dauert länger

Außerdem werden in den Kliniken Isolierungsbereiche aufrechterhalten, denn neben der sicheren Versorgung akuter Notfälle gilt weiterhin die Auflage, dass eine Klinik im Fall eines regionalen Ausbruchsgeschehens für die Aufnahme von Corona-Fällen in spätestens 48 Stunden vorbereitet sein muss.

Da wegen des Infektionsschutzes noch nicht wieder alle Betten belegt werden, können nicht alle Patienten zeitnah zur Behandlung einbestellt werden. Der Aufnahmeprozess dauert noch deutlich länger. Das Aufnahme- und Belegungszentrum (ABZ) ist daher noch nicht wieder so gut erreichbar wie in der Zeit vor Corona.

Klinik-Geschäftsführer Jörg Grigoleit Quelle: Andreas Kaatz

Besuche bei Klinikpatienten sind mit Einschränkungen möglich. „Sicherheit ist noch immer das wichtigste Gebot“, sagt Klinik-Geschäftsführer Jörg Grigoleit. „Wir möchten unsere Patienten und Mitarbeiter weiterhin vor vermeidbaren Risiken schützen und bitten daher um Verständnis dafür, dass es Zeit benötigt, die Klinikauslastung wieder hochzufahren.“

