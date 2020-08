Havelland

Um diese Fragen geht es: „Was bewegt euch, wenn ihr an die Zukunft denkt? Wie könnte es in unserer Heimat in 30 Jahren aussehen? Gibt es noch Seen, Felder und Tierherden? Wie sieht euer Zuhause aus? Wie sind Fahrzeuge konstruiert? Welche beruflichen und technischen Möglichkeiten gibt es? Welche Mode herrscht dann? Gibt es noch Schornsteine? Wie sehen Schulen und Lernmöglichkeiten 2050 aus?“

Diese und andere Fragen beschäftigen Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt.

Interessante Ideen

Viele junge Menschen zeigen großes Interesse und beteiligen sich engagiert an Zukunftsthemen. Die Initiatoren möchten gern von den Havelländer Schülerinnen und Schülern wissen, welche Gedanken sie hierzu haben und wünschen sich kreative Ideen von ihnen. Ob die Schüler das Leitmotiv auf persönliche Entwicklungen und Wünsche im familiären oder beruflichen Umfeld, Natur und Umwelt, Technik, Architektur, digitale Vernetzung oder auf eine ganz andere Idee beziehen, bleibt ihnen überlassen.

Die Teilnehmer können dabei genreoffen arbeiten – basteln, zeichnen, schreiben, programmieren, fotografieren oder komponieren. Die künstlerische Umsetzung des Themas ist frei in der Darstellung. Zugelassen werden sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeiten.

Jury wählt aus

Eine Fachjury wählt die besten 15 Arbeiten aus, die mit je 150,00 € prämiert werden. Abgabeschluss für die Arbeiten ist der 26. Februar 2021. Erstmals startet der Wettbewerb mit Schuljahresbeginn und dauert bis Februar.

Die Initiatoren richteten sich hierbei nach den Wünschen der Schulen, die so besser die Projektwochen nutzen können, um sich mit dem kreativen Thema zu beschäftigen. Alle wichtigen Informationen zum Kreativwettbewerb sind unter www.wettbewerbe-hvl.de zu finden.

Preisvergabe in Ribbeck

Die feierliche Preisverleihung findet voraussichtlich im April 2021 in der Ribbecker Kirche statt. Dort wird der Schirmherr dieses Kulturprojekts, Landrat Roger Lewandowski, die Sieger ehren und die Ausstellung der Preisträgerkunstwerke eröffnen.

