Havelland: Kreisschülerrat spricht mit der Ministerin

Havelland

Mitglieder des Kreisschülerrates Havelland trafen sich jüngst zu einem digitalen Austauschgespräch mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Entscheidungen zu Schulöffnungen, Schulschließungen und Hygieneregeln, die aufgrund des Infektionsgeschehens getroffen wurden, hatte der Kreisschülerrat in der Vergangenheit mehrfach diskutiert und teilweise kritisiert. Nun wollten die Havelländer ihre Fragen direkt an die Ministerin stellen.

Unterschiedliche Meinungen

Obwohl Uneinigkeit über die Verhältnismäßigkeit des Wechselunterrichts besteht, sah der Kreisschülerrat den letzten Wechselunterricht mehrheitlich als wichtig für die Wahrung wichtiger Bildungsstandards sowie erfolgreicher Vermittlung von Unterrichtsstoff an, wie er mitteilt. Einen Übergang in den vollständig präsent erteilten Unterricht erachten die Mitglieder allerdings als unverhältnismäßig, da eine Aufarbeitung des verlorenen Unterrichtsstoffes kurz vor den Sommerferien nicht mehr möglich wäre und somit das Risiko den Nutzen übersteige.

Forderung nach Masken für alle Schüler

Zudem fordern die Schülervertreter strengere Hygieneregeln, wie Testungen vor dem Schulbesuch dreimal in der Woche und die Finanzierung oder Ausgabe von medizinischen und FFP-2-Masken. Auch bitten sie um die Einhaltung aller in der Schule geltenden Hygieneregeln. „Die Einhaltung aller Hygieneregeln wird insbesondere jetzt, wenn alle Schülerinnen und Schüler wieder gleichzeitig in der Schule sind, um so wichtiger. Dies passierte allerdings nach den Erfahrungsberichten unserer Mitglieder bereits während des Wechselunterrichtes leider nicht zu jeder Zeit“, berichtet Kreisschülersprecher Ben Berger. „Deshalb bitten wir nochmals, alle Hygieneregeln in der Schule einzuhalten. Nur so kann man die eigene Ansteckung und die anderer Schülerinnen und Schüler verhindern.“

Der Kreisschülerrat Havelland ist die legitimierte Vertretung aller Schülerinnen und Schüler im Landkreis. Er kommt regelmäßig zu Sitzungen zusammen und ist erreichbar per E-Mail: ksr.hvl@lsrbrandenburg.de

Von MAZonline