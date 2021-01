Havelland: Kreisseniorenbeirat fordert Impfstationen im Landkreis

Falkensee/Rathenow

Aus Sorge über die Organisation der Impfung der Über-80-Jährigen, hat sich der Kreisseniorenbeirat an den Landrat des Havellandes, Roger Lewandowski gewandt.

In den vergangenen Tagen haben sich viele Bürger an Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, den Vorsitzenden des Kreisseniorenbeirates, gewandt und über ihre Probleme berichtet, wenn sie ein Corona-Impfzentrum aufsuchen wollen. „Ich gehe dabei davon aus, dass die Problematik der Nichterreichbarkeit per Telefon in den nächsten Tagen gelöst werden kann, was uns jedoch noch viel größere Sorgen macht, ist die Situation, dass die Havelländer zur Zeit alle das Impfzentrum in Potsdam aufsuchen sollen“, erklärt Ult Hoffmeyer-Zlotnik in einem offenen Brief an den Landrat. „Viele der älteren Mitbürger können, wollen oder dürfen diesen Weg nicht alleine bewältigen bzw. haben keine Begleitperson, die sie dorthin fahren könnte und sie können sich auch keine entsprechende Taxifahrt leisten.“

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik Quelle: Tanja M. Marotzke

Der Kreisseniorenbeirat bittet den Landrat deshalb zu prüfen, ob in den drei Zentren des Havellandes eine Impfmöglichkeit für diese Zielgruppe angeboten werden kann. „In Rathenow und Nauen wäre dieses sicherlich im Rahmen der zum Kreis gehörenden Krankenhäuser möglich und auch in Falkensee dürften sich hierfür Räumlichkeiten finden, da wir hier die letzte große Impfaktion vor einigen Jahren ja auch in einer Schule durchgeführt hatten“, schreibt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik. Eine entsprechende Bitte, hierfür Räume zur Verfügung zu stellen, hat der Seniorenbeirat der Stadt Falkensee an den Bürgermeister der Stadt gerichtet.

Transport zum Impfzentrum als Problem

Das nächste Problem wäre der Transport zu den Impfzentren. „Hier macht es sicherlich Sinn, wenn die älteren Mitbürger Impftermine so angeboten bekämen, dass der Transport durch die vorhandenen Strukturen wie Schüler- oder Behindertenfahrdienste, Krankentransporte, Fahrzeuge des Katastrophenschutzes oder der Träger von Tagespflegestellen genutzt werden können. Hierzu müsste die Terminvergabe dann jedoch auch bei uns im Havelland organisiert werden“, heißt es in dem Brief. Die Organisation der Impfungen ist nicht Kreisangelegenheit, trotzdem möchte der Kreisseniorenbeirat, dass es eine Aufgabe des Gemeinwesens ist, hier kurzfristig eine Hilfestellung anzubieten. Dabei wird auch der Landrat um Hilfe gebeten.

Von MAZonline