Havelland: Kreistag erstmals mit Livestream-Übertragung

Havelland

 Im Sommer 2015 hatte die Fraktion der Linken im Kreistag Havelland gefordert, die Sitzungen per Livestream zu übertragen. Sieben Jahre später ist es so weit. Groß waren die Bedenken und die Abwehr aus anderen Fraktionen und aus der Verwaltung. Nun sind die Hürden, dar-unter viele Bedenken wegen der Persönlichkeitsrechte, genommen. Der Kreistag Havelland kann per Livestream verfolgt werden. Erstmals am kommenden Montag, dem 28. März 2022.

Übertragung aus Rathenower Kulturzentrum

Damit haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Beratungen des Kreistags ortsunabhängig zu verfolgen. In den vergangenen Monaten hatte der Kreistag coronabedingt mehrfach in der großen MAFZ-Halle von Paaren im Glien getagt. Montag findet die Sitzung im Blauen Saal des Kulturzentrums Rathenow statt, sie beginnt um 16.15 Uhr.

Livestream auf Internetseite des Landkreises zu verfolgen

„Wer den Livestream verfolgen möchte, kann diesen auf der Internetseite des Landkreises unter www.havelland.de/live-stream-kreistag einschalten. Unter dieser Adresse werden auch die künftigen Kreistagssitzungen übertragen“, erklärt Kreissprecher Norman Giese. Für Besucher, die nicht im Bildausschnitt der Kamera zu sehen sein möchten, wird vor Ort ein gesonderter Nachbarraum eingerichtet, in dem der Livestream gezeigt wird.

Beratung über Kita-Kosten und Schülerbeförderung

Montag beraten die Abgeordneten unter anderem über eine neue Kostenbeitragssatzung für die Kindertagespflege im Kreis, eine Neufassung der Satzung des Landkreises Havelland über die Schülerbeförderung sowie die Förderung von Investitionen in Infrastruktur des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in den Städten und Gemeinden des Landkreises. Wie gewohnt, gibt es zu Sitzungsbeginn eine Einwohnerfragestunde.

Livestream hat sich im Havelland auch in anderen Gremien durchgesetzt. So tagte im Februar 2021 erstmals die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung im Livestream. Dort hatten die Linken einen entsprechenden Antrag bereits 2013 eingebracht.

Von Marlies Schnaibel