Ribbeck

Kulturbetriebe haben es in diesem Jahr besonders schwer, zumal durch den Corona-Lockdown der gesamte Kulturbetrieb ruhte. Das gilt gerade auch für die Schloss Ribbeck GmbH. Dass das kreiseigene Unternehmen dennoch einigermaßen durch die Krise navigieren konnte, ist einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 450.000 Euro zu verdanken. Die Summe wurde zweimal ausgezahlt, für 2019 und 2020.

Im Jahr 2019 habe der Zuschuss sogar dazu beigetragen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu schreiben. Nun soll das Geld auch in den kommenden Jahren ausgezahlt werden. Am Dienstag befasste sich der Kreistagsausschuss für Finanzen mit dem Thema, der Kreistag wird am 28. September entscheiden.

Anzeige

Der Betriebskostenzuschuss dient der Erfüllung ihrer Aufgaben, speziell zur Förderung der kulturellen und touristischen Aktivitäten in und um Ribbeck. Darüber hinaus soll die kreiseigene Gesellschaft in die Lage versetzt werden, durch finanzielle Stabilität und Flexibilität das kulturelle und touristische Angebot des Schlosses weiter zu entwickeln.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Finanzierungshilfe basiert auf den Ergebnissen von zwei Workshops, veranlasst durch die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses und der Fraktionen des Kreistages im Jahre 2018. Hier wurde erkannt, dass eine Finanzierungsvereinbarung realistisch und solide kalkuliert abzuschließen ist. Vor allem mit dem Wissen, dass kulturelle Angebote nicht kostendeckend erbracht werden können.

Die Mitglieder des Ausschusses erfuhren nochmals, dass bedingt durch die Corona-Pandemie der Geschäftsbetrieb des Unternehmens vollständig ruhte. Dieser Rückschlag sei nur langsam wieder auszugleichen, heißt es in der Kreisverwaltung dazu. Die Fortführung der Finanzierungsvereinbarung sei darum unerlässlich, wenn die Kulturangebote gesichert werden sollen.

Von Joachim Wilisch