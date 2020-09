Havelland

Schnell aus Berlin heraus und hinein ins Havelland. So wünscht es sich die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei und hat einen Antrag zur Kreistagssitzung am kommenden Montag vorgelegt.

Die Antragsteller wollen einen Beschluss, in dem sich der Kreistag dafür ausspricht, „die Potenziale der in Berlin geplanten Radschnellverbindungen so optimal wie möglich mit zu nutzen und sich für einen Anschluss der geplanten Radschnellverbindung West-Route ins Havelland einzusetzen“. So heißt es in dem Antrag wörtlich.

Kontakte herstellen

Details sind in dem Antrag vorerst nicht verzeichnet. Zunächst solle Landrat Roger Lewandowski mit der Berliner Seite und der Brandenburger Landesregierung Kontakt aufzunehmen, um das Anliegen anzumelden, damit es in die laufenden Untersuchungen und Planungen eingebracht wird.

Denn da sind sich die Antragsteller von Die Linke/Die Partei sicher: Die in Berlin geplanten Radschnellverbindungen werden die Attraktivität des Verkehrsmittels Fahrrad sowie die Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer außerhalb der vorhandenen Fahrradwege erheblich verbessern.

Der Kreistag muss auch über den Betriebskostenzuschuss für Schloss Ribbeck beraten. Quelle: Marlies Schnaibel

Der Landkreis Havelland müsse daher „ein erhebliches Interesse daran haben, sich diesen Entwicklungen und Planungen anzuschließen.“ Insbesondere in den Gemeinden nahe Berlin nutzen schon jetzt sehr viele Havelländer das Fahrrad als Verkehrsmittel. Sie sollen, damit sie auch schnell nach Berlin hinein oder wieder hinaus kommen, von dem Schnellwegplan profitieren.

Der Kreistag muss sich am Montag mit weiteren Anträgen befassen. So soll das Jobcenter Havelland die Löhne von so genannten Aufstockern auf Sittenwidrigkeit prüfen.

FDP fordert Änderungen

Wichtiges Thema ist außerdem die Beschlussvorlage der Kreisverwaltung zur Finanzierung der Schloss Ribbeck GmbH. Für die Jahre 2021 bis 2025 sollen für den Betrieb des Schlosses und seiner Einrichtungen insgesamt 450.000 Euro im Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Die FDP-Fraktion fordert, den Zuschuss für die Gastronomie im Schloss gesondert zu vereinbaren. Dieser soll dann jedes Jahr neu vereinbart werden mit dem Ziel, den Zuschuss abzusenken.

Die Kreistagsabgeordneten treffen sich am kommenden Montag, 28. September, um 16.15 Uhr in der Brandenburghalle des MAFZ-Erlebnisparks.

Von Joachim Wilisch