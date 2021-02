Havelland: Kritiken am Standort für Impfzentrum in Falkensee

Falkensee

Die Freie Wählergruppe Havelland West (BVB/Freie Wähler) übt Kritik am Standort von Falkensee für ein Impfzentrum im Havelland. „Unsere Wählergruppe kritisiert die Entscheidung des Landratamtes, das Impfzentrum für das Havelland dezentral in Falkenseer zu platzieren, auf das Schärfste“, erklärt Sprecherin Roswitha Gerner. „Wer von Rathenow oder noch weiter westlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Havelland zum Impfen will, muss mit der Bahn über Berlin Spandau und dann zurück nach Falkensee fahren oder umständliche Busfahrten absolvieren. Grade für unsere am stärksten Betroffenen älteren Mitbürger ist das unzumutbar.“ Die Wählergruppe meint: „Angeblich gäbe es zwischen Nauen und Rathenow keine geeigneten Örtlichkeiten für ein Impfzentrum. Wir meinen, dass zum Beispiel in Friesack Möglichkeiten bestehen. Der Landrat sollte sich dort nur mal richtig umschauen.“

Argumente für mehrere Standorte

Kritik an der Standortwahl kommt auch vom Kreisseniorenbeirat. Zwar begrüßen der Kreisseniorenbeirat und auch der Seniorenbeirat der Stadt Falkensee, dass es ein Impfzentrum im Havelland geben wird. Aber: „Ein Impfzentrum nur in Falkensee würde die Mitbürger aus dem Raum Rathenow und Premnitz, aber auch in Friesack, Ketzin und Nauen sehr benachteiligen und total vor den Kopf schlagen, daher muss mindestens auch eines in Rathenow und möglichst auch eines (wenn auch nur temporär) in Nauen aufgebaut werden.“

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, Vorsitzender des Seniorenbeirates von Kreis und von Falkensee, fordert: „Wichtiger ist noch die Einbeziehung der Hausärzte und aus meiner Sicht auch der entsprechenden Fachärzte in die Impfkampagne. Nur so schaffen wir in kurzer Zeit, wenn denn wieder genug Impfstoff zur Verfügung steht, eine Lösung im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger.“

Er hat sich deshalb mit entsprechenden Schreiben erneut an den Landrat des Havellands und an die Brandenburgische Gesundheitsministerin geschickt, um in dieser Sache weiter voranzukommen.

