Wie es derzeit aussieht, müssen die Menschen im Westhavelland noch lange auf eine kürzere Taktzeit bei der Bahnverbindung nach und von Berlin warten.

Absolut ernüchternd

Das habe sich bei einer Dialogkonferenz zu öffentlichen Personennahverkehr abgezeichnet, so der Landtagsabgeordnete Christian Görke. „Die Aussagen des VBB zur besseren Bahnanbindung der Region Westhavelland nach Berlin sind absolut ernüchternd“, so Görke.

Weiter ungewiss

Dabei gebe es auf anderen Teilstrecken zwischen Rathenow und Jüterbog durchaus Fortschritte. Während zwischen Berlin und Jüterbog ab 2021 zusätzliche Züge in der Hauptverkehrszeit am Abend eingesetzt werden, bleibt der Halbstunden-Takt zwischen Berlin und Rathenow weiterhin ungewiss.

Frühestens 2026?

Christian Görke befüchtet, der VBB werde die Taktverkürzung erst mit der Ausschreibung des nächsten Landesverkehrsplanes prüfen und gegebenenfalls frühestens nach 2026 realisieren. „Dies ist für die Region genauso unakzeptabel wie das Vertrösten auf 2034, wenn der Ausbau der Lehrter Stammbahnlinie fertiggestellt sein soll.“

Christian Görke Quelle: Joachim Wilisch

Zudem gebe es keine Pläne, in den Hauptverkehrszeiten einige Fernzüge (IC/ ICE), die momentan nicht in Rathenow halten, in den VBB-Tarif aufzunehmen und dadurch das Bahnangebot zwischen Rathenow und der Hauptstadtregion zu verbessern.

Ein Übergang

„Eine solche Tarifanerkennung im Fernverkehr wäre übergangsweise auch für das Westhavelland eine echte Alternative und wird vom VBB bereits auf den Strecken zwischen Berlin und Prenzlau, Berlin und Cottbus und künftig auch Berlin und Elsterwerda praktiziert“, so der Linkspolitiker.

Die Verbesserung

Die einzige unmittelbare Verbesserung aus Sicht des Westhavellandes sei die Aufnahme eines zusätzlichen Zugpaares auf der RB-Linie 51 zwischen Rathenow und Brandenburg/Havel am Wochenende. Ab 2021 wird auf dieser Strecke der letzte Zug am Abend ab 22 Uhr aus Rathenow und ab 22.45 Uhr aus Brandenburg/Havel fahren.

Christian Görke ist nicht zufrieden: „Die vorgestellten Planungen werden den Bedürfnissen der Berufspendler und Reisenden aus der Region Westhavelland nicht gerecht.“ Notwendig sei weiterhin das „starke politische Engagement gegenüber der Landesregierung und dem VBB“, um zeitnah eine Verbesserung des Bahnverkehrs zwischen dem Havelland und Berlin zu erreichen.

