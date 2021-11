Havelland: Landrat Roger Lewandowski hat Corona

Havelland

Das Büro des Landrats blieb am Montag leer. Sein Team musste ohne ihn auskommen, denn Roger Lewandowski (CDU) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich derzeit in Quarantäne. Das bestätigte am Montagnachmittag auf Nachfrage der MAZ Kreissprecherin Caterina Rönnert.

Seit wann Lewandowski nicht mehr im Dienst ist und wie es dem Landrat derzeit geht, dazu wollte Rönnert sich derweil nicht äußern. Auch die Mitglieder des Kreisausschusses mussten am Montag auf den Landrat verzichten. Sie tagten am späten Nachmittag im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums.

Kinder und Jugendliche aktuell deutlich stärker betroffen

Derweil stieg die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz im Kreis auch am gestrigen Tag weiter in die Höhe und lag bei 457,8 (Sonntag: 442,6, Sonnabend: 383,1). Das Havelland liegt damit dennoch weiter unter dem brandenburgweiten Wert von aktuell 570,3.

Deutlich ab hebt sich allerdings die Sieben-Tage-Inzidenz im Altersbereich der Kinder und Jugendlichen. Sie lag Montag im Havelland bei den Fünf- bis Neunjährigen bei 1193, bei den Zehn- bis 14-Jährigen wurde sie gar mit 1334 angegeben. Den geringsten Inzidenzwert wiesen mit 137 unterdessen die 65- bis 69-Jährigen auf.

35 Neuerkrankungen binnen 24 Stunden

Nach dem Wochenende wurden am Montag im Havelland 35 Neuerkrankungen registriert, in ganz Brandenburg waren es gestern 954 neue Positivfälle. Die Zahl der Neuerkrankungen im Havelland innerhalb der vergangenen sieben Tage stieg damit auf 754.

Wie Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums zudem mitteilten, werden aktuell landesweit 455 Brandenburger aufgrund einer Covid 19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Davon befinden sich 92 Personen in intensivmedizinischer Behandlung, 78 müssen beatmet werden.

Von Christin Schmidt und Nadine Bieneck