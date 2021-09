Havelland: MAZ-Mitarbeiter erinnern sich an den Schreckenstag vom 11. September 2001

Havelland

Der 11. September 2001 hat sich für die Menschen als unvergesslicher Tag ins Gedächtnis eingebrannt. Redakteure und Reporter der MAZ aus dem Havelland erinnern sich an diesen besonderen Tag..

Beim Fußballtraining

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Dieser Tag ist mir in Erinnerung. Ich hatte gerade die Lokalsportseite für Oranienburg fertig gemacht und war auf dem Absprung zum Fußballtraining meiner Nachwuchs-Mannschaft vom FC 98 Hennigsdorf. Ich realisierte in diesem Moment gar nicht, was da passiert ist. Auf einem kleinen Fernseher in der Redaktion sah ich den ersten Turm, der brannte. Und immer wieder die Bilder, wie ein Flugzeug ins Gebäude flog. Nach dem Training fuhr ich nach Hause und hörte im Radio die Nachrichten. Am Abend verfolgte ich das Geschehen am Fernseher. Schreckliche Bilder.

Erst später realisiert

Andreas Kaatz, Redakteur: Was dort in New York passiert war, hatte ich zum Zeitpunkt des Geschehens gar nicht richtig realisiert. Ich saß damals in der Redaktion und schrieb an einem Artikel. Irgendwann kam dann die Sekretärin ins Zimmer und meinte, in New York sei ein Flugzeug in ein Hochhaus geflogen. Das hatte ich da nur so zur Kenntnis genommen und nahm an, dass ein kleines Flugzeug vom Kurs abgekommen und gegen ein Haus geprallt ist. Also ein Unfall. Was die Hintergründe waren, stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Als ich dann abends den Fernseher eingeschaltet hatte, war ich nur noch fassungslos angesichts der dramatischen Bilder.

Surreale Bilder

Nadine Bieneck, Redakteurin: Noch gut kann ich mich an den 11. September 2001 erinnern. Ich befand mich im Erziehungsurlaub, mein Sohn hatte grad das Laufen erlernt. Schnell bekam ich an diesem Nachmittag mit, dass in New York etwas Außergewöhnliches geschehen war. Den restlichen Tag klebte ich vor dem Fernsehgerät. Die Bilder von Menschen, die mit Sprüngen aus den Türmen den Flammen zu entfliehen versuchten, waren so surreal, dass sie auch nach hundertfachem Anschauen nicht zu glauben waren. Zudem bewegte mich der Gedanke, in welcher Welt mein Sohn zukünftig aufwachsen würde.

Zehn Jahre später

Max Braun, Reporter: sich der grausame Anschlag am 11. September 2001 ereignete, war ich selbst noch viel zu jung um Nachrichten zu schauen, geschweige denn sie zu verstehen. Erst als sich der Tag 2011 zum zehnten mal jährte, sah ich das erste Mal die zahlreichen Berichte und Rekonstruktionen der Ereignisse, die den ganzen Tag über den Fernseher flimmerten. Erst da verstand ich komplett, welche Ausmaße der damalige Tag hatte und wie unglaublich das Geschehene war. Ich kann mich erinnern, dass dieses Ereignis einen so nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, dass ich sogar eine Präsentation in der Schule nutzte, um von dem Thema zu berichten.

Flugzeug abgestürzt?

Marco Paetzel, Redakteur: An jenem 11. September hatte ich gerade eine Stunde Musik-Theorie mit der netten Frau Block hinter mir. Mit ein paar Freunden stand ich noch vor der Musikschule in meiner Heimatstadt Falkensee, als jemand uns erzählte, dass ein Flugzeug in die Twin-Towers gerast sei. Wir dachten zuerst an einen Flugzeugabsturz. Doch als ich nach Hause kam, wurde es allmählich Gewissheit: Es musste ein Terroranschlag gegen die USA gewesen sei, denn unter anderem war ja auch eine Maschine ins Pentagon gerast. RTL-Mann Peter Kloeppel hielt uns über Stunden auf dem Laufenden. Mit jedem weiteren Update aus den USA wurde dieser Tag furchtbarer.

Plötzlich war alles anders

Andreas Fröhlich, Redakteur: Die Anschläge vom 11. September 2001 erlebte ich als Volontär in der Politikredaktion der MAZ. Der Tag verlief zunächst ruhig ohne große Nachrichten, jeder machte seine Arbeit. Plötzlich kam eine ganz knappe Eilmeldung herein: Flugzeug in New Yorker Twin-Tower geflogen. Das klang erstmal nach einer verirrten kleinen Maschine, nichts Großem. Der erste Fernseher ging dann an und die Bilder sorgten für ungläubige Gesichter. Schnell war klar, der gesamte Politikteil der Zeitung muss komplett neugestaltet werden. Aus einem recht langweiligen Tag wurde plötzlich einer, der in die Geschichte einging und wohl nie vergessen wird.

Gefühl der Lähmung

Marlies Schnaibel, Redakteurin: Der 11. September vor zwanzig Jahren war ein Dienstag, ein normaler Arbeitstag also. Aber dann wurde er einer der ungewöhnlichsten Arbeitstage meines Lebens. Als die Nachricht von den Ereignissen unsere Redaktion erreichte, schalteten wir den Fernseher ein. Ich war wie gelähmt. Es war, als wollte mein Gehirn das Gesehene nicht zulassen, so unvorstellbares Leid war mit dem Gesehenen verbunden. Welch großes Verbrechen an den Menschen in den beiden Hochhäusern, welch Verbrechen aber auch gegenüber den Piloten, die ideologisch-religiös zu solchem Tun verleitet worden sind.

Bilder ohne Ton

Jens Wegener, Redakteur: Mit meiner Familie war ich 2001 im September im Kurzurlaub in Norddeutschland. Am Vormittag des 11. September sind wir bummeln gegangen in der City. Irgendwann landete ich in einem Kaufhaus in der Technikabteilung und sah auf allen Bildschirmen, wie ein Flugzeug in einen der Türme kracht. Aber an den Geräten war der Ton aus, so dass ich zuerst gar nicht wahrhaben wollte, dass das Realität ist. Als immer mehr Leute sich um die TV-Geräte versammelten, machte jemand den Ton an. Zu begreifen war das Gesehene damals für mich kaum. Als ich 2011 in New York am Ground Zero stand, kamen die Bilder alle wieder hoch.

Von MAZonline