Havelland

Das erste Maiwochenende steht ins Haus und die Havelländer erwartet ein farbiger Reigen an Events und das bei milden Frühlingstemperaturen. Das Friesacker Treckertreffen lockt ebenso wie ein Zirkus in Rathenow oder das Maibaum-Aufstellen im Kolonistenhof Großderschau. Hier sind die Ausflugsempfehlungen aus der MAZ-Redaktion.

MAZ-Redakteur Joachim Wilisch. Quelle: Detlev Scheerbarth

Joachim Wilisch, Redakteur: Ich empfehle am Sonntag um 11 Uhr einen Ausflug nach Garlitz. Der Sportverein und der Heimatverein haben in großer Eigeninitiative einen Trimm-Dich-Pfad gebaut, der nun übergeben wird. Mit einem buten Programm für alle Bürger und natürlich auch mit sportlichen Wettbewerben. Auf nach Garlitz!

MAZ-Redakteurin Christin Schmidt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Christin Schmidt, Redakteurin: Zirkusluft schnuppern, das ist am Sonnabend am Wolzensee in Rathenow möglich. Hier gastiert der Original Circus Humberto und lädt Kinder und Jugendliche zum bunten Programm. Von 11 bis 13 Uhr gibt es eine Tierschau, um 15 Uhr die Aufführung.

MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Quelle: Detlev Scheerbarth

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Auf zum Treckertreff nach Friesack. Von Freitag bis Sonntag dreht sich hier wieder alles um Traktoren. Natürlich sind Oldtimer wie PKW, Motorräder und Nutzfahrzeuge auch herzlich willkommen. Die Besucher erwartet ein Event für die ganze Familie, mit starken Motoren von regionalen und nationalen Größen des Traktorpullings.

MAZ-Redakteurin Nadine Bieneck. Quelle: Detlev Scheerbarth

Nadine Bieneck, MAZ-Redakteurin: Seit Wochen bereiten viele engagierte Falkenseer das große Benefizkonzert in der Stadthalle am Sonnabend (15.30 Uhr) vor. Der Spendenerlös kommt nicht nur einem guten Zweck zugute (Ukraine-Geflüchteten). Zudem gibt es auf der Bühne auch jede Menge toller Musik zu erleben.

MAZ-Reporter Max Braun. Quelle: Detlev Scheerbarth

Max Braun, MAZ-Reporter: In Dallgow steht am Sonnabend ab 17 Uhr nach langer Pause wieder das Feuer zur Walpurgisnacht an. Auf der Wiese am Autohaus in der Wilmsstraße wird es wie gewohnt Bier, Gegrilltes und Musik geben. Das Feuer wird um 19 Uhr entzündet.

MAZ-Redakteur Jens Wegener. Quelle: Detlev Scheerbarth

Jens Wegener, MAZ-Redakteur: Regionale Produkte sind gefragter denn je. Die Chance auf solche Erzeugnisse aus dem Havelland, gepaart mit Unterhaltung und Musik, gibt es am Sonnabend von 15 bis 21 Uhr beim ersten Wustermarker Regionalmarkt auf dem Pfarrhof in der Friedrich-Rumpf-Straße 11. Wer Saatgut und Jungpflanzen zum Tauschen hat, kann auch das vor Ort machen.

