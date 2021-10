Havelland: Museen gestatten einen Blick hinter die Kulissen

Havelland

Wer sich schon immer mal in eine Birne setzen wollte, wer wissen wollte, mit welchen Zahnbürsten sich Königin Luise die Beißerchen putzte, oder wer wissen wollte, ob man auf der Tragfläche eines Flugzeugs Musik machen kann – der ist im Havelland genau richtig. Wenn es nämlich am Samstagnachmittag heißt „Feuer und Flamme für unsere Museen“, dann sind Häuser zwischen Falkensee und Rathenow bei der Aktion dabei. Und das bei freiem Eintritt.

Ribbeck: Das 2019 eröffnete Fontanemuseum wartet auch mit einer Riesenbirne auf. Quelle: Tanja M. Marotzke

Ribbeck: Das mit der Birne, in die man gehen und sich auch hinsetzen kann, das ist im Schlossmuseum Ribbeck möglich. Manche sagen auch Fontanemuseum, denn hier dreht sich fast alles um den Dichter, der das Havellanddorf mit seiner Ballade berühmt machte.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg zeigt in der Remise von Schloss Paretz historischen Kutschen und Schlitten des preußischen Königshauses. Quelle: Archiv

Paretz: Ein weiteres Schlossmuseum lädt Sonnabend zum Besuch ein. In Paretz können die Besucher sich in die Zeit um 1800 versetzen. Die gemalten Papiertapeten sind dabei die kulturhistorische Sensation, die persönlichen Gegenstände der Königin Luise ermöglichen einen ganz menschlichen Zugang zu musealer Präsentation. Sie zeigen auch: Könige waren auch nur Menschen.

Musik auf dem Museums-Flugzeug in Stölln

Stölln: Wer es technischer mag, der ist in Stölln richtig aufgehoben. Ein Flugzeug als Museum, auf dessen Tragflächen Musiker ein Konzert geben – das gibt es so nur in Stölln. Der Flugpionier Otto Lilienthal machte denn Ort weit über die Kreisgrenzen bekannt. Der Lilienthal-Verein hat für Sonnabend das Tragflügelkonzert organisiert.

Optik Industrie Museum Rathenow. Quelle: privat

Rathenow: Schauen, Staunen, Wissen sammeln – das ist im Optik-Industrie-Museum von Rathenow möglich. Nicht nur Leute mit Brille kommen da auf ihre Kosten. Ein ganzer Aktionstag mit vielen Mit-Mach-Aktionen ist vorbereitet, um 11 Uhr wird geöffnet.

Führung durch das Falkenseer Depot

Falkensee: Das Museum der Stadt Falkensee hat am Sonnabend nicht nur länger geöffnet, nämlich von 13 bis 20 Uhr, es öffnet auch sein Depot, das den Besuchern sonst verschlossen bleibt. In kleinen Gruppen, das war schon vor Corona so, führt die Museumsleiterin ab 15 Und ab 17 Uhr zu den Regalen mit den alten Schätzen, zeigt die Vielfalt und erklärt, warum was in die Ausstellung kommt und warum manches auch nicht.

Blick in das Spielzeugmuseum in Kleßen. Quelle: Christin Schmidt

Kleßen: Das Dorf Kleßen punktet mit seiner Museumsdichte. Das Spielzeugmuseum lädt für 13 und 15 Uhr zu Führungen ein, das Kinderbuchmuseum für 14 und 16 Uhr. Kinder und ehemalige Kinder können hier abtauchen in die Spielzeugwelt mit Eisenbahn und Marionetten oder in die Bücherwelt der Märchen.

Auf dem Großderschauer Kolonistenhof wird die Erinnerung an alte Handwerkstechniken wachgehalten. Quelle: Norbert Stein

Großderschau: Dem Motto des Aktionstages kommt man auf dem Kolonistenhof Großderschau ganz nahe. „Feuer und Flamme“ sind hier wörtlich gemeint, es wird nämlich der Lehmbackofen angeheizt.

Es gibt leckeren Kuchen und frisches Brot. Clown Celly zeigt ein kleines Bühnenprogramm, eine Bilderausstellung wird eröffnet.

Von Marlies Schnaibel