Havelland: Musikfestspiele setzen auf Piazzolla

Ribbeck

Um die Schwierigkeiten redet Madleen Fox nicht herum: „Die Absage der Weihnachtskonzerte war für uns wie ein Dolchstoß.“ Die Geschäftsführerin der Havelländischen Musikfestspiele blickt auf ein schwieriges Jahr zurück und eigentlich auch voraus auf viele Schwierigkeiten: „Keiner weiß, wann was wie möglich ist. Es ist der Blick in eine Glaskugel.“

Kleßen-Freunde müssen warten

Trotzdem hat das Team der Havelländischen Musikfestspiele nicht aufgegeben und für das Jahr eine Saison geplant. Allerdings weiß noch keiner, wann es losgeht. Das Eröffnungskonzert der Saison im Februar wie gewohnt im charmanten Schloss Kleßen wird 2021 nicht möglich sein. Bei den Abstandsregeln würden da nur zwei Dutzend Zuhörer reinpassen, betriebswirtschaftlich ist das unmöglich zu machen.

Anzeige

Zur Galerie Musikreihe will 2021 an die Erfolge anknüpfen.

Im vergangenen Jahr wollten die Havelländischen Musikfestspiele ihre 20. Saison feiern, diesmal nennen sie die Saison „20 + 1“. Denn manches vom vergangenen Jahr versuchen sie in das neue Jahr zu retten. „Einiges ließ sich verschieben, aber einiges eben nicht“, sagt Madleen Fox. Zu den Konzerten, die nun in diesem Jahr ihr Publikum finden sollen, gehören der Auftritt der Swingbop’ers Berlin am Beetzsee, das Jubiläumskonzert mit dem Berolina Ensemble & Friends in Ribbeck und der Auftritt von Jasmin Tabatabai und dem David-Klein-Quartett auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz.

Nur 15 Konzerte

2020 hatten die Musikfestspiele nur 15 ihrer ursprünglich rund 40 geplanten Veranstaltungen realisieren können. Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, Anträge auf Unterstützung gestellt. „Wir sind froh, welch treues Publikum wir haben“, sagt Madleen Fox. Es sind die, die bei einer Verschiebung der Konzert eben nicht ihr Geld zurück verlangt hätten, sondern auch auf einen Nachholtermin hoffen. Es sind die, die Karten oder Gutscheine kaufen. Es sind die ein Spendenticket erwerben. All das hat die Mitarbeiter sehr gerührt. Und ihnen auch geholfen, die neue Saison in Angriff zu nehmen.

Piazzolla im Programm

Mit „ Piazzolla: ganz nah!“ ist die 2021er-Saison überschrieben. „In Zeiten von allgegenwärtigen Abstandsregeln setzen wir auf musikalische Nähe“, sagt Madleen Fox, Nähe zu Astor Piazzolla. Der argentinische Komponist ist eine Tangolegende, in unterschiedlich konzipierten Veranstaltungen können die Zuhörer ihm im Havelland begegnen.

Open Stage im Schlossgarten

Seit 20 Jahren sind die Havelländischen Musikfestspiele der kulturellen Bildung und der Förderung des musikalischen Nachwuchses verbunden. In diesem Jahr wollen sie die erfolgreiche Kooperation mit der Universität der Künste Berlin fortsetzen und außerdem erstmalig eine Open-Stage-Veranstaltung im Ribbecker Schlossgarten anbieten, bei der sich junge Künstler musikalisch ausprobieren und vorstellen können.

In Parks und Gärten der Schlösser

„Wir setzen überhaupt viel auf Open Air“, sagt Madleen Fox zu ihren Planungen. Vorgesehen sind Freiluft- und Picknick-Konzerte in den Parks und Gärten der Schlösser des Havellandes. Wobei die gewachsene Kooperation mit den privaten Schlossbesitzern in Kleßen, Nennhausen und Groß Ziethen fortgesetzt werden soll.

Von Marlies Schnaibel